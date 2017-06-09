كشفت مصادر إعلامية سعودية عن أوامر جديدة صدرت من , تقضي بمنع مجموعة من الشخصيات المحسوبة على التيار الاسلامي من السفر خارج المملكة.

 

وقال حساب المغرد السعودي “العهد الجديد” في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “”.. إن من الشخصيات المحسوبة على التيار الاسلامي الشيخ ”.

وبمتابعة حساب العودة على تويتر لم نجد ما يشير إلى تلك الانباء, الا ان هناك حسابات اخرى على تويتر حاولت التحريض على إدراج العودة على قوائم من بينها داعية أبناء زايد الذي كرس جل وقته للتحريض على ومشايخ السعودية, محاولا شيطنتهم كما رصدت “وطن” له تغريدة خبيثة على تويتر.

 

وجاء في تغريدة الداعية المجنس اماراتيا الذي أرفق فيها عدد من تغريدات دعاة ومشايخ السعودية الذين انتقدوا الانقلاب العسكري الفاشل في الذي أيدته , متهما اياهم بتلاقي الاموال من .

 

ووصف وسيم يوسف دعاة السعودية من بينهم العودة بـ”مجموعة لحى”, قائلاً ” مجموعة لحى .. تغرد بكل شيء ! في أحداث تركيا ضج تويتر بهم ! في الثورات كذلك ! ولكن في #قطع_العلاقات_مع_قطر صمتوا ! لحى غسلت بأموال #قطر ! “..

 

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