كشفت مصادر إعلامية سعودية عن أوامر جديدة صدرت من الديوان الملكي, تقضي بمنع مجموعة من الشخصيات السعودية المحسوبة على التيار الاسلامي من السفر خارج المملكة.

وقال حساب المغرد السعودي “العهد الجديد” في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. إن من الشخصيات المحسوبة على التيار الاسلامي الشيخ سلمان العودة”.

أوامر جديدة صدرت من الديوان الملكي تقضي بمنع مجموعة من الشخصيات المحسوبة على التيار الإسلامي من السفر، ومن بين هولاء الشيخ سلمان العودة. — العهد الجديد (@Ahdjadid) June 9, 2017

وبمتابعة حساب العودة على تويتر لم نجد ما يشير إلى تلك الانباء, الا ان هناك حسابات اخرى على تويتر حاولت التحريض على إدراج العودة على قوائم الارهاب من بينها داعية أبناء زايد وسيم يوسف الذي كرس جل وقته للتحريض على دعاة ومشايخ السعودية, محاولا شيطنتهم كما رصدت “وطن” له تغريدة خبيثة على تويتر.

وجاء في تغريدة الداعية المجنس اماراتيا الذي أرفق فيها عدد من تغريدات دعاة ومشايخ السعودية الذين انتقدوا الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا الذي أيدته الامارات, متهما اياهم بتلاقي الاموال من قطر.

ووصف وسيم يوسف دعاة السعودية من بينهم العودة بـ”مجموعة لحى”, قائلاً ” مجموعة لحى .. تغرد بكل شيء ! في أحداث تركيا ضج تويتر بهم ! في الثورات كذلك ! ولكن في #قطع_العلاقات_مع_قطر صمتوا ! لحى غسلت بأموال #قطر ! “..

مجموعة لحى .. تغرد بكل شيء !

في أحداث تركيا ضج تويتر بهم !

في الثورات كذلك !

ولكن في #قطع_العلاقات_مع_قطر صمتوا !

لحى غسلت بأموال #قطر ! pic.twitter.com/CYvNnUG03e — وسيم يوسف (@waseem_yousef) June 9, 2017

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