شن المعارض السعودي، الدكتور محمد المسعري هجوما عنيفا على حكام الإمارات واصفا إياهم بالخونة والبياعين الذي باعوا الجزر الإماراتية “طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى لإيران”، مؤكدا بأنها كانت تابعة لحاكم رأس الخيمة ومن ثم باعها لشاه إيران، محمد رضا بهلوي.

وقال “المسعري” في مقطع فيديو بثه عبر قناته على “اليوتيوب”، موجها حديثه لحكام الإمارات مستنكرا” تقولون ما بعتوها..استحوا على وجهكم”، متهما إياهم بتجارة المخدرات مع وكالة المخابرات الامريكية CIA.

واكد “المسعري” بأن وكالة المخابرات الامريكية هي والإمارات هما من اكبر تجار المخدرات، موضحا بأن ما يروج حول تجار المخدرات في أمريكا الجنوبية كذب، وليسوا إلا تجارات “ثانويين”، مشددا بأن تدخل الإمارات في مالي قبل ثلاثة أعوام لم يكن إلا لأن خط المخدرات لأوروبا يمر عن طريق مالي، فكان الهدف تأمين هذا الخط، على حد قول المسعري.

وتوجه “المسعري” للشعوب قائلا: “صحصحوا على أنفسكم..انتم لستم محكومين من حكام أو حتى ملوك مثل ملوك أوروبا المستبدين، بل أنتم محكومين من عصابات مثل عصابات المافيا وألعن”.

وأكد بأنه على الرغم من كون تجار المخدرات وعصابات المافيا فيها من الشر، إلا أن لديها من المواثيق والشرف الذي يجعلها تتفوق على “آل سعود”، موضحا أنه لو تم سجن أحد أفراد هذه العصابات المتواجد مثلها في أمريكا حتى الآن، فإن زوجته تصبح مقدسة ولا يستطيع أحد الاقتراب منها، ومن يفعل يتم معاقبته بقطع “عضوه الذكري”، مؤكدا بأن هذا الامر غير موجود عند “آل سعود” وما يتم بينهم من زنا المحارم، بحسب وصفه.

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