شن المعارض السعودي، الدكتور محمد المسعري هجوما عنيفا على حكام واصفا إياهم بالخونة والبياعين الذي باعوا “طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى لإيران”، مؤكدا بأنها كانت تابعة لحاكم رأس الخيمة ومن ثم باعها لشاه ، محمد رضا بهلوي.

 

وقال “المسعري” في مقطع فيديو بثه عبر قناته على “اليوتيوب”، موجها حديثه لحكام الإمارات مستنكرا” تقولون ما بعتوها..استحوا على وجهكم”، متهما إياهم بتجارة مع وكالة CIA.

 

واكد “المسعري” بأن وكالة المخابرات الامريكية هي والإمارات هما من اكبر تجار المخدرات، موضحا بأن ما يروج حول تجار المخدرات في كذب، وليسوا إلا تجارات “ثانويين”، مشددا بأن تدخل الإمارات في قبل ثلاثة أعوام لم يكن إلا لأن خط المخدرات لأوروبا يمر عن طريق ، فكان الهدف تأمين هذا الخط، على حد قول المسعري.

 

وتوجه “المسعري” للشعوب قائلا: “صحصحوا على أنفسكم..انتم لستم محكومين من حكام أو حتى ملوك مثل ملوك المستبدين، بل أنتم محكومين من مثل المافيا وألعن”.

 

وأكد بأنه على الرغم من كون تجار المخدرات وعصابات المافيا فيها من الشر، إلا أن لديها من المواثيق والشرف الذي يجعلها تتفوق على “”، موضحا أنه لو تم سجن أحد أفراد هذه العصابات المتواجد مثلها في أمريكا حتى الآن، فإن زوجته تصبح مقدسة ولا يستطيع أحد الاقتراب منها، ومن يفعل يتم معاقبته بقطع “عضوه الذكري”، مؤكدا بأن هذا الامر غير موجود عند “” وما يتم بينهم من ، بحسب وصفه.

 

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