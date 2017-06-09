قتل مسنٌّ يبلغ من العمرِ (63 عاماً) من ولاية فلوريدا الأمريكية ، ثعباناً ضخماً بطول 12 قدماً، بإطلاق النار عليه من مسدس، بعدما تمكن من خنق ماعز يملكها.

وفتح “سكوت ديم” النار على الثعبان بعد أن اكتشف حفيده البالغ من العمر 10 سنوات الثعبان وهو يلتفّ حول الماعز، فسارع لإخبار جدّه الذي حضر بمسدس وأطلق حوالي 8 رصاصات، أصابت الأولى فك على الثعبان الضخم.

وأضاف “ديم”، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “قبل بضعة أسابيع فقدت ماعزاً أخرى كنا نظن أن القط البري الأمريكي الضخم قد التهمها”.

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