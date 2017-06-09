قال رئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، عبد الله العذبة، إنّ ثلث كهرباء أبو ظبي يعتمد على الغاز القطري، والدوحة تترفع عن إيقاع الضرر بها رغم قطعها الأرحام.

وأضاف أنّه “في كل يوم نسمع مطالب جديدة للدول التي أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر”. مشيراً إلى أنه لا يوجد أدلة على التهم التي ألقي بها على قطر من تلك الدّول.

وقال “العذبة” إنه كان يتوقع من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني أن يتحرك لحل الأزمة بين الأطراف، واصفاً إياه بأنه “فاشل” و لا يمارس حتّى مهامه الأساسية.

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