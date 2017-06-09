بعد أن أصبحت الامور أكثر انكشافا خاصة بعد اعتبار لحركة منظمة إرهابية، قال وزير الدفاع الإسرائيلي : ” نحن نقترب -وأكثر من أي وقتٍ مضى- من تسويةٍ مع ”.

 

وأكد ليبرمان في مقابلة حصرية مع القناة الإسرائيلية الثانية أن نتنياهو يبذل قصارى جهده الآن لتحقيق هذه التسوية مع ، تمهيدًا لتسوية مع ، مضيفا أن هذه التسوية مع الدول العربية “المعتدلة” تشمل العلاقات الدبلوماسية والتجارية، وفتح المجال الجوي وتلقى ترحيبًا من البرلمان والإسرائيليين.

واعتبر ليبرما أن التخوف الوحيد هو أن تقف المعارضة في الكنيست ضدّ هذه التسوية المحتملة

 

وفي حديثه عن أزمة يقول ليبرمان: “يرى ترامب والعرب أن “” ليست المشكلة، وليست العدو، إنما هي الحل لهذه الأزمة”.

 

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