بعد أن أصبحت الامور أكثر انكشافا خاصة بعد اعتبار السعودية لحركة حماس منظمة إرهابية، قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان: ” نحن نقترب -وأكثر من أي وقتٍ مضى- من تسويةٍ مع الدول العربية”.
وأكد ليبرمان في مقابلة حصرية مع القناة الإسرائيلية الثانية أن نتنياهو يبذل قصارى جهده الآن لتحقيق هذه التسوية مع العالم العربي، تمهيدًا لتسوية مع الفلسطينيين، مضيفا أن هذه التسوية مع الدول العربية “المعتدلة” تشمل العلاقات الدبلوماسية والتجارية، وفتح المجال الجوي وتلقى ترحيبًا من البرلمان والإسرائيليين.
#ترجمة_العساس | القناة الثانية | #ليبرمان : "نحن أقرب إلى التسوية مع الدول العربية أكثر من أي وقت".#قطع_العلاقات_مع_قطر pic.twitter.com/AyM0ZWe7QM
— العساس (@AlassasNet) June 9, 2017
واعتبر ليبرما أن التخوف الوحيد هو أن تقف المعارضة في الكنيست ضدّ هذه التسوية المحتملة
وفي حديثه عن أزمة قطع العلاقات مع قطر يقول ليبرمان: “يرى ترامب والعرب أن “إسرائيل” ليست المشكلة، وليست العدو، إنما هي الحل لهذه الأزمة”.
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