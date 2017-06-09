بعد أن أصبحت الامور أكثر انكشافا خاصة بعد اعتبار السعودية لحركة حماس منظمة إرهابية، قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان: ” نحن نقترب -وأكثر من أي وقتٍ مضى- من تسويةٍ مع الدول العربية”.

وأكد ليبرمان في مقابلة حصرية مع القناة الإسرائيلية الثانية أن نتنياهو يبذل قصارى جهده الآن لتحقيق هذه التسوية مع العالم العربي، تمهيدًا لتسوية مع الفلسطينيين، مضيفا أن هذه التسوية مع الدول العربية “المعتدلة” تشمل العلاقات الدبلوماسية والتجارية، وفتح المجال الجوي وتلقى ترحيبًا من البرلمان والإسرائيليين.

واعتبر ليبرما أن التخوف الوحيد هو أن تقف المعارضة في الكنيست ضدّ هذه التسوية المحتملة

وفي حديثه عن أزمة قطع العلاقات مع قطر يقول ليبرمان: “يرى ترامب والعرب أن “إسرائيل” ليست المشكلة، وليست العدو، إنما هي الحل لهذه الأزمة”.

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