أكد السياسي العراقي ورئيس كتلة “العشرين” المستقلة، الشيخ وليد العزاوي، عن وقوفه مع قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ضد المؤامرة التي تتعرض لها، معربا عن استعداده للدفاع عنها، ناعتا السعودية بالعميلة والخائنة.

وقال “العزاوي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” لن تسقط قطر في فخ الامريكان ..قريبا سيندم من قاطعها”.

لن تسقط قطر في فخ الامريكان ..قريبا سيندم من قاطعها — الشيخ وليد العزاوي (@Alazzawi67) June 9, 2017

وأضاف قائلا: ” لن تتقسم قطر ..بعزيمة الشيوخ والامراء في قطر ولن ترضخ”.

لن تتقسم قطر ..بعزيمة الشيوخ والامراء في قطر ولن ترضخ — الشيخ وليد العزاوي (@Alazzawi67) June 9, 2017

وأكد على دفاعه عن قطر حتى تظهر الحقيقة قائلا: ” ساكون معك وسدافع عنك ياقطر حتى تظهر الحقيقه الى الابد #الشيخ_وليد_العزاوي”.

ساكون معك وسدافع عنك ياقطر حتى تظهر الحقيقه الى الابد #الشيخ_وليد_العزاوي — الشيخ وليد العزاوي (@Alazzawi67) June 9, 2017

كما شن هجوما عنيفا على السعودية متهما إياها بالخيانة والعمالة، التي تسعى لقلب السلطة في قطر.

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