أكد السياسي العراقي ورئيس كتلة “العشرين” المستقلة، الشيخ ، عن وقوفه مع وأميرها الشيخ ضد المؤامرة التي تتعرض لها، معربا عن استعداده للدفاع عنها، ناعتا بالعميلة والخائنة.

 

وقال “العزاوي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” لن تسقط قطر في فخ الامريكان ..قريبا سيندم من قاطعها”.

 

وأضاف قائلا: ” لن تتقسم قطر ..بعزيمة الشيوخ والامراء في قطر ولن ترضخ”.

 

وأكد على دفاعه عن قطر حتى تظهر الحقيقة قائلا: ” ساكون معك وسدافع عنك ياقطر حتى تظهر الحقيقه الى الابد #الشيخ_وليد_العزاوي”.

 

كما شن هجوما عنيفا على السعودية متهما إياها بالخيانة والعمالة، التي تسعى لقلب السلطة في قطر.

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