علقت الأمم المتحدة على قائمة الإرهاب التي أصدرتها دول عربية قاطعت قطر، وشنت حملة مقاطعة ضدها بمزاعم “دعم الإرهاب وتمويله”.

وقالت الأمم المتحدة: “لسنا معنيين بأي قوائم سوى التي يصدرها مجلس الأمن”.

وهذا التعليق الأممي يأتي على إصدار كل من السعودية ومصر البحرين والإمارات، قائمة للإرهاب تضم 59 فردا و12 كيانا قالت إن لهم صلات بدولة قطر.

وتضم قائمة الإرهاب التي أعلنتها هذه الدول جمعيات خيرية وتطوعية وتكنولوجية، بزعم أنها “تخدم أجندات مشبوهة، في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية، التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى”، بحسب بيان أصدرته صباح اليوم الجمعة.

وتضم القائمة شخصيات وكيانات تحمل جنسية كل من قطر والأردن واليمن وليبيا ومصر والبحرين والكويت والإمارات والسعودية.

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