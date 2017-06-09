سخرت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، من القوائم الإرهابية الصادرة من قبل رباعية الدول المقاطعة لقطر، مستنكرة عدم إدراج أي إيراني في القائمة على الرغم من أن سبب الازمة مع قطر هو علاقتها بإيران وفق ادعاءاتهم.

وقالت “السعيد” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” سؤال أخير .. معقوله ولا إيراني من ضمن القائمه ؟!! اشدعوه”.

سؤال أخير .. معقوله ولا إيراني من ضمن القائمه ؟!! اشدعوه 🙄🤔 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) June 8, 2017

كما استنكرت “السعيد” ورود اسم حاكم عبيسان في القائمة قائلة: ” الاخ حاكم عبيسان أعرفه شخصياً واشهد بالله أنه بريء من كل تهم الإرهاب الموكله له سؤالي عن الازدواجيه المنشوره هل بموافقة وعلم البلدين”.

الاخ حاكم عبيسان أعرفه شخصياً واشهد بالله أنه بريء من كل تهم الإرهاب الموكله له سؤالي عن الازدواجيه المنشوره هل بموافقة وعلم البلدين 😳 pic.twitter.com/CZfyNyRMlX — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) June 9, 2017

وكانت الرباعية المقاطعة لقطر قد أصدرت قائمة تحتوي على 59 شخصية و 12 كيانا، كان أبرزهم يوسف القرضاوي ووجدي غنيم، وجمعية قطر الخيرية وبعض الجمعيات الفاعلة على المستوى العالمي.

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