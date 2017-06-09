سخرت الإعلامية الكويتية، ، من القوائم الإرهابية الصادرة من قبل رباعية الدول المقاطعة لقطر، مستنكرة عدم إدراج أي إيراني في القائمة على الرغم من أن سبب الازمة مع هو علاقتها بإيران وفق ادعاءاتهم.

 

وقالت “السعيد” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” سؤال أخير .. معقوله ولا إيراني من ضمن القائمه ؟!! اشدعوه”.

 

كما استنكرت “السعيد” ورود اسم في القائمة قائلة: ” الاخ أعرفه شخصياً واشهد بالله أنه بريء من كل تهم الموكله له سؤالي عن الازدواجيه المنشوره هل بموافقة وعلم البلدين”.

 

وكانت الرباعية المقاطعة لقطر قد أصدرت قائمة تحتوي على 59 شخصية و 12 كيانا، كان أبرزهم ووجدي غنيم، وجمعية وبعض الجمعيات الفاعلة على المستوى العالمي.

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