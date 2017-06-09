غادر السفير القطري في العاصمة الأردنية عمان، بندر بن محمد العطية، موقعه اليوم الجمعة، متوجها إلى الدوحة، بعد قرار بخفض التمثيل الدبلوماسي مع بلاده.

وأكد مصدر دبلوماسي رفيع بالسفارة القطرية في تصريح للأناضول خبر مغادرة السفير للعاصمة عمان بعد ظهر اليوم.

من جهته، أشار مصدر حكومي أردني للأناضول إلى أن بلاده طلبت من السفير القطري مغادرة البلاد بناء على قرار خفض التمثيل، وهي (المغادرة) ضمنية بعد القرار.

وقررت الحكومة الأردنية، الثلاثاء الماضي، خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، وإلغاء ترخيص قناة “الجزيرة” في المملكة، معربة في الوقت نفسه عن أملها في “تجاوز هذه المرحلة المؤسفة” عبر “حل الأزمة على أرضية صلبة”.

وقال وزير الإعلام الأردني، محمد المومني، في بيان، إنه “بعد دراسة أسباب الأزمة، التي تشهدها العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين وبين دولة قطر، قررت الحكومة تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دولة الدوحة، وإلغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة في المملكة”، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأضاف الوزير الأردني في الوقت نفسه أن “الحكومة تأمل بتجاوز هذه المرحلة المؤسفة، وحل الأزمة على أرضية صلبة تضمن تعاون جميع الدول العربية على بناء المستقبل الأفضل لشعوبنا”.

وشدد على ضرورة “تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، والتقاء الدول العربية على السياسات التي تنهي أزمات منطقتنا العربية”.

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