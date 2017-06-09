سخرت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة” خديجة بن قنة من قرار السلطات السعودية بفرض غرامة 100 ألف ريال على أي فندق يشغل قناة “الجزيرة”.

وقالت “بن قنة” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” 100000 ريال عقوبة تشغيل الجزيرة بالفنادق و3 ملايين ريال و5 سنوات سجن عقوبة جريمة التعاطف مع قطر..أهلا بك في السعودية”.

100000 ريال عقوبة تشغيل الجزيرة بالفنادق و3 ملايين ريال و5 سنوات سجن عقوبة جريمة التعاطف مع قطر..أهلا بك في السعودية pic.twitter.com/APwSTY8GK3 — خديجة بن قنة (@Benguennak) June 9, 2017

وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية، قد عممت على ملاك ومشغلي المرافق السياحية مشددة على وجوب حذف الفضائيات التي تتضمن مخالفات دينية أو سياسية أو أخلاقية بما فيها شبكة الجزيرة القطرية.

وطالبت الهيئة بحذف جميع القنوات الفضائية التابعة لشبكة قنوات الجزيرة من قائمة القنوات الموجودة داخل الغرف في جميع مرافق الإيواء السياحي مشددة على ان من يخالف التعميم سيقع تحت طائلة العقوبات التي تصل إلى غرامة 100000 ألف ريال سعودي أو إلغاء الترخيص أو بهما معاً.

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