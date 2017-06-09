رآى بروفيسور فلسطينيّ، أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، “عنيد” ولن يرضخ للحصار الذي تفرضه الإمارات والسعودية عليه؛ لأن الرضوخ سيكلفه كثيراً.

وقال البروفيسور عدوان نمر عدوان، إن الرضوخ سيكلفه – أي أمير قطر – دفع الجزية لترامب كما دفعها غيره وسيفقد هيبته أمام العالم وأمام شعبه.

وتابع: “أعتقد أنه سيختار الالتفاف حول الحصار بإيجاد بدائل تركية إيرانية، لقد أهان ملك السعودية عندما رفض دفع الأتاوة، الملك كان يظن أنه زعيم العملاء الأمريكان في المنطقة ويفرض على الخليج ما يريد، لكنه أحبط من موقف تميم، حجة الإرهاب تستطيع سويسرا أن تعزوها لأي كان أما السعودية فهي غارقة في الإرهاب ودعمه وحجتها فارغة”.

وقال المحاضر في جامعة النجاح الوطنية، في منشورٍ على حسابه في “فيسبوك”: “على تميم أن يدفع فهل سيدفع أم سيكتب التاريخ أن الأمير القطري أول من رفض دفع أتاوة للمصارع الأمريكي؟ الأيام ستكشف المستور”.

وكانت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وطلبت من الدبلوماسيين القطريين المغادرة، وأغلقت المجالات الجوية والمنافذ البرية والبحرية مع الدوحة.

وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، الجمعة، إن الحصار الذي تفرضه دول خليجية على قطر غير مقبول، داعيا لوقف التصعيد في الأزمة الخليجية.

أما الأمم المتحدة فأكدت أنها تلتزم بقوائم التصنيفات الإرهابية التي تصدرها مؤسساتها وليس أي جهة أخرى، وذلك ردا على قائمة أصدرتها دول تحاصر قطر، وتضم شخصيات وهيئات خيرية منها مؤسسة قطر الخيرية.

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