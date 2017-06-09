يعدّ شهر رمضان فترة أساسية لإعادة صيانة أعضاء الجسم وتحسين الوظائف الحيوية عند الإنسان، وتبقى العلاقة الحميمة عاملاً أساسياً بين الزوجين حتى خلال هذه الفترة.

وفي هذا الإطار قدّم موقع “صحتي” أهم النصائح لعلاقة حميمة أفضل خلال شهر رمضان:

ما هو أفضل وقت للعلاقة الحميمة؟

يعدّ أفضل وقت لممارسة العلاقة الحميمة بعد وجبة الإفطار بـ 4 ساعات، مع الحرص على تناول إما عصير فاكهة طازجة أو حبات التمر قبلها مباشرة، وشرب قدر جيد من السوائل ما يساعد على ضخ الدم بصورة جيدة للأعضاء التناسلية.

أما الفترة الثانية التي يمكن ممارسة العلاقة الحميمة فيها، فهي فترة ما قبل تناول وجبة السحور، ومن الممكن بالتأكيد ممارسة العلاقة في أي وقت خلال فترة الإفطار مع تجنب فترة ما بعد الوجبات مباشرة حيث قد ينتج عنها الشعور بالإعياء، نتيجة ضخ الدم بكميات كبيرة للجهاز الهضمي.

عدم إهمال المداعبة قبل العلاقة

من الضروري الاهتمام بفترة المداعبة التي تسبق العلاقة الحميمة ما يساعد على توطيد العلاقة العاطفية خاصة لمن مضى على زواجهم فترة طويلة، فقد وجد أن مثل هذا التفاعل يساعد على إفراز مواد محفزة للجهاز العصبي المركزي وبالتالي تؤثر على كل أجهزة الجسم بالنشاط والحيوية.

الإبتعاد عن النقاشات الجانبية خلال العلاقة

من أكثر الأمور سلبية على العلاقة الحميمة خلال شهر رمضان، النقاش الذي يحدث بين الزوجين أثناء اللقاء الحميم حول المسائل المادية والمصاريف، علماً أن هذا النقاش يجب أن يكون في وقت خارج اللقاء الحميم تماماً، حتى لا يترك تبعات سلبية على العلاقة الحميمة.

الحفاظ على النظافة الشخصية

النظافة الشخصية أمر مهم جداً في رمضان خاصة في العلاقة الحميمة، وهو أمر مطلوب من الزوجين، فلا شيء يبعد الشريك أكثر من الروائح غير المستحبة وانعدام النظافة.

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