أكد الأكاديمي المصري، الدكتور ربيع محمد، أن المملكة العربية فشلت في استخدام الكويت كناقل للتهديدات لقطر، مشددا على أن صمود قطر أجبر وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير لاستجداء سلطنة عمان للتدخل.

وقال “محمد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:” بعد صمود القرار القطرى وفشل استخدام امير الكويت كناقل للتهديدات .. الجبير فى سلطنة عمان .. يستجدى استخدام حكمة السلطان قابوس في ترويض قطر وادخالها الى بيت الطاعة الصهيوأمريكى”.

وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قد وصل أمس الخميس إلى سلطنة عمان وأجرى مباحثات مع نظيره العماني يوسف بن علوي حول الأزمة الخليجية الحالية، في حين أعرب “الجبير” بأن المحادثات كطانت مثمرة وبناءة.

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