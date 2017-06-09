استعان منسق حكومة الإحتلال الإسرائيلي بصحيفة “عكاظ” السعودية بعد أن وقع المحررون في غرفة التحرير الإسرائيلية بحيرة على حد قول المنسق في التعليق على نفق “إرهابي” لحماس بمزاعم أنه تحت مدرسة الأونروا في قطاع غزة.

وكتب يقول في تغريدة تابعتها “وطن” على حسابه في تويتر: “قد فكرنا في غرفة التحرير كيف نعلق على هذا الإستهتار المقيت بحياة الأطفال ولكنه قررنا أن نترك شرح الموضوع لـ صحيفة عكاظ.

وعنونت صحيفة “عكاظ” بالأمس موضوعا يتهم حماس بقيادة غزة إلى كارثة إنسانية.

سبحان من جعل حلفاء السر يظهرون للعلن تحالفهم في زمن يتفاخرون فيه بصهيونيتهم.

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