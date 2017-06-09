طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برفع تام للحصار الذي تفرضه دول خليجية على قطر، مشددا على أن بلاده ستستمر في دعم القطريين.

وأوضح أردوغان أن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون طالب بتخفيف الحصار على قطر “وأنا أطالب برفعه تماما”.

وأضاف أردوغان أن “هناك أطرافا منزعجة من دعمنا لأشقائنا في قطر وسنستمر في هذا الدعم ولن نتركهم وحدهم”.

ورغم أن الرئيس التركي وجّه خطابه إلى دول الخليج قائلا “لن يكون هناك غالب في النزاع بين الأشقاء”، فإنه عاد للقول “نحن نعلم جيدا من كان سعيدا من بين دول الخليج عندما تعرضت تركيا لمحاولة الانقلاب العام الماضي”.

وأشار الرئيس التركي إلى أن التوتر الذي تصاعد في الأيام الأخيرة بين الدول الشقيقة في الخليج ألقى بظلاله على فرحة المسلمين بشهر رمضان، مضيفا أن من الخطأ إضافة المزيد من المشاكل للعالم الإسلامي الذي يعاني بالفعل من العديد منها.

وصادق الرئيس التركي الخميس على قرار البرلمان التركي بتطبيق اتفاقية نشر قوات تركية على الأراضي القطرية.

وقال بيان صادر عن الرئاسة التركية: “أردوغان صادق على قرارين برلمانيين، يجيز أحدهما نشر قوات مسلحة تركية في الأراضي القطرية، والثاني ينص على تطبيق التعاون بين أنقرة والدوحة حول تعليم وتدريب القوات الأمنية بين البلدين”.

يذكر أن البرلمان التركي صادق الأربعاء الماضي، على مشروع قانون يجيز نشر قوات مسلحة تركية في الأراضي القطرية وفق بروتوكول سابق بين البلدين، كما صادق البرلمان أيضا على مشروع قانون حول التعاون بين تركيا وقطر بشأن تعليم وتدريب القوات بين البلدين.

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