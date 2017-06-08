أفادت الخطوط الملكية المغربية أن جميع رحلاتها انطلاقا من الدارالبيضاء نحو الدوحة تعمل بشكل طبيعي، بمعدل خمس رحلات مباشرة في الأسبوع.

وأوضحت أنها تواصل توفير رحلات المتابعة لزبائنها عبر الدوحة بشراكة مع الخطوط الجوية القطرية، باستثناء رحلات المتابعة عبر أربع دول (العربية السعودية، والبحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر).

ودعت الخطوط الملكية المغربية، الخميس، جميع زبائنها، الذين اقتنوا تذاكر لرحلات المتابعة عبر الدوحة نحو هذه الدول الأربع، إلى الاتصال بمركز نداء الشركة للتعرف على الإجراءات المعتمدة في هذا الصدد.

وقدمت شركة الخطوط الملكية المغربية اعتذارها للزبائن المعنيين بسبب الإزعاج الناتج عن هذا الوضع الخارج عن إرادتها.

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