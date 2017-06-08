على إثر تعرض تلفزيون وجميع مواقع وتطبيقات شبكة “الجزيرة” لمحاولات اختراق على غرار ما تعرضت له ، شن مدير عام الجزيرة هجوما ضمنيا على الدول المقاطعة لقطر لتوظيفها قراصنة لاختراق الشبكة، واصفا العملية بالبلطجة.

 

وقال “أبو هلالة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” عندما يعجزون عن مواجهة الجزيرة مهنيا، يلجؤون إلى أساليب الألكترونية واستئجار بلطجية( قراصنة)، فضلاً عن التشويش وإغلاق المكاتب”.

 

وكان الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، قد أعلن في تغريدة عبر موقع “تويتر”، عن توقف الموقع الإلكتروني لتلفزيون قطر، إثر تعرضه لمحاولات قرصنة.

 

وقال المسؤول القطري، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لدواعٍ أمنية تم إيقاف الموقع مؤقتا”.

 

يذكر أن ست دول عربية وهي: ، والسعودية، والإمارات، والبحرين، وليبيا، واليمن، قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بسبب بسبب مزاعم عن دعمها “جماعات إرهابية” مرة وعلاقتها مع  مرة اخرى إلا ان تقارير تتحدث عن  خلافات اخرى ليس لها علاقة بإيران أو مزاعم دعم الإرهاب.

 

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