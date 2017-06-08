على إثر تعرض تلفزيون قطر وجميع مواقع وتطبيقات شبكة “الجزيرة” لمحاولات اختراق على غرار ما تعرضت له وكالة الانباء القطرية، شن مدير عام الجزيرة ياسر أبو هلالة هجوما ضمنيا على الدول المقاطعة لقطر لتوظيفها قراصنة لاختراق الشبكة، واصفا العملية بالبلطجة.

وقال “أبو هلالة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” عندما يعجزون عن مواجهة الجزيرة مهنيا، يلجؤون إلى أساليب البلطجة الألكترونية واستئجار بلطجية( قراصنة)، فضلاً عن التشويش وإغلاق المكاتب”.

عندما يعجزون عن مواجهة الجزيرة مهنيا، يلجؤون إلى أساليب البلطجة الألكترونية واستئجار بلطجية( قراصنة)، فضلاً عن التشويش وإغلاق المكاتب — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) June 8, 2017

وكان الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، قد أعلن في تغريدة عبر موقع “تويتر”، عن توقف الموقع الإلكتروني لتلفزيون قطر، إثر تعرضه لمحاولات قرصنة.

وقال المسؤول القطري، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لدواعٍ أمنية تم إيقاف الموقع مؤقتا”.

يذكر أن ست دول عربية وهي: مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، وليبيا، واليمن، قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بسبب بسبب مزاعم عن دعمها “جماعات إرهابية” مرة وعلاقتها مع إيران مرة اخرى إلا ان تقارير تتحدث عن خلافات اخرى ليس لها علاقة بإيران أو مزاعم دعم الإرهاب.

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