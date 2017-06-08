أكد المحلل السياسي المصري، سامح عسكر، أن السعودية أخطأت في فتح جبهة مع قطر، موضحا بأن قطر استطاعت امتصاص الصدمة وانتقلت لمقعد الهجوم بإمكانيات كبيرة.

وقال “عسكر” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر”تويتر” رصدتها “وطن”:” السعودية أخطأت في فتح جبهة أخرى ضد #قطر بينما الجبهة الأولى ضد #سوريا والثانية ضد #اليمن لم يُحسما بعد..توسع كبير في دائرة العداء”.

السعودية أخطأت في فتح جبهة أخرى ضد #قطر بينما الجبهة الأولى ضد #سوريا والثانية ضد #اليمن لم يُحسما بعد..توسع كبير في دائرة العداء — سامح عسكر (@sameh_asker) June 8, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” الآن امتصت #قطر الصدمة وبدأت بأخذ زمام المبادرة والانتقال لمقعد الهجوم، إمكانياتها كبيرة ودول أوروبا تدعمها و #ترامب يخاف من العواقب”.

الآن امتصت #قطر الصدمة وبدأت بأخذ زمام المبادرة والانتقال لمقعد الهجوم، إمكانياتها كبيرة ودول أوروبا تدعمها و #ترامب يخاف من العواقب — سامح عسكر (@sameh_asker) June 8, 2017

وتابع قائلا: ” دول الخليج قبل حصار #قطر شئ وبعدها شئ آخر تماما، حدث تطور نوعي استراتيجي يؤثر على الاصطفاف وتغيير قواعد اللعبة، نموذج #سوريا يتكرر من جديد”.

دول الخليج قبل حصار #قطر شئ وبعدها شئ آخر تماما، حدث تطور نوعي استراتيجي يؤثر على الاصطفاف وتغيير قواعد اللعبة، نموذج #سوريا يتكرر من جديد — سامح عسكر (@sameh_asker) June 8, 2017

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد أعلن اليوم الخميس، أن بلاده ليست مستعدة “للاستسلام ولن نتهاون في استقلال سياستنا الخارجية”.

وأضاف أن قطر لم تشهد هذا العداء من قبل “حتى من بلدٍ معادٍ”، وذلك بعد أن أعلنت ثمانية دول من بينها السعودية والبحرين والإمارات قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. ملمحاً إلى أن معاداة قطر من قبل بعض الدول بسبب أنها دولة ناجحة.

وأكد وزير الخارجية القطري أن بلاده قادرة على تأمين وضعها الغذائي “إلى الأبد” بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين وخمس دول أخرى قطع علاقاتها الدبلوماسية معها. قائلاً: لسنا قلقين بشأن الوضع الغذائي ويمكننا أن نظل هكذا للأبد”.

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