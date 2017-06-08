أكد المحلل السياسي المصري، سامح عسكر، أن أخطأت في فتح جبهة مع ، موضحا بأن استطاعت امتصاص الصدمة وانتقلت لمقعد الهجوم بإمكانيات كبيرة.

 

وقال “عسكر” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر”” رصدتها “وطن”:” السعودية أخطأت في فتح جبهة أخرى ضد #قطر بينما الجبهة الأولى ضد # والثانية ضد # لم يُحسما بعد..توسع كبير في دائرة العداء”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” الآن امتصت #قطر الصدمة وبدأت بأخذ زمام المبادرة والانتقال لمقعد الهجوم، إمكانياتها كبيرة ودول أوروبا تدعمها و # يخاف من العواقب”.

 

وتابع قائلا: ” قبل حصار #قطر شئ وبعدها شئ آخر تماما، حدث تطور نوعي استراتيجي يؤثر على الاصطفاف وتغيير قواعد اللعبة، نموذج #سوريا يتكرر من جديد”.

وكان وزير الخارجية القطري قد أعلن اليوم الخميس، أن بلاده ليست مستعدة “للاستسلام ولن نتهاون في استقلال سياستنا الخارجية”.

 

وأضاف أن قطر لم تشهد هذا العداء من قبل “حتى من بلدٍ معادٍ”، وذلك بعد أن أعلنت ثمانية دول من بينها السعودية والبحرين والإمارات قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. ملمحاً إلى أن معاداة قطر من قبل بعض الدول بسبب أنها دولة ناجحة.

 

وأكد وزير الخارجية القطري أن بلاده قادرة على تأمين وضعها الغذائي “إلى الأبد” بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين وخمس دول أخرى قطع علاقاتها الدبلوماسية معها. قائلاً: لسنا قلقين بشأن الوضع الغذائي ويمكننا أن نظل هكذا للأبد”.

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