نشر الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، ، تغريدة عبر موقع “”، يؤكد فيها توقف الموقع الإلكتروني لتلفزيون ، إثر تعرضه لمحاولات .

وقال المسؤول القطري، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لدواعٍ أمنية تم إيقاف الموقع مؤقتا”.

يذكر أن ست دول عربية وهي: مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، وليبيا، واليمن، قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بسبب بسبب مزاعم عن دعمها “جماعات إرهابية” مرة وعلاقتها مع مرة اخرى إلا ان تقارير تتحدث عن خلافات اخرى ليس لها علاقة بإيران أو مزاعم دعم الإرهاب.

وأمهلت الدول الست البعثات الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة أراضيها، معلنة إغلاق المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى خلال 24 ساعة، إلى جانب إمهال المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوما للمغادرة.

 

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