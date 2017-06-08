نشر الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، تغريدة عبر موقع “تويتر”، يؤكد فيها توقف الموقع الإلكتروني لتلفزيون قطر، إثر تعرضه لمحاولات قرصنة.

وقال المسؤول القطري، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لدواعٍ أمنية تم إيقاف الموقع مؤقتا”.

يذكر أن ست دول عربية وهي: مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، وليبيا، واليمن، قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بسبب بسبب مزاعم عن دعمها “جماعات إرهابية” مرة وعلاقتها مع إيران مرة اخرى إلا ان تقارير تتحدث عن خلافات اخرى ليس لها علاقة بإيران أو مزاعم دعم الإرهاب.

وأمهلت الدول الست البعثات الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة أراضيها، معلنة إغلاق المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى الدوحة خلال 24 ساعة، إلى جانب إمهال المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوما للمغادرة.

بسبب محاولات ا"لقرصنة" التي يتعرض له موقع تلفزيون قطر https://t.co/9ACqzxwBFB ولدواعي أمنة تم إيقاف الموقع مؤقتاً. — عبدالرحمن بن حمد (@ahjh_althani) June 8, 2017

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