كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد” عن امتعاض أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد, من ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان, وكذلك أمن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد خلال الزيارات المكوكية التي اجراها في السعودية والامارات لاحتواء الازمة الخليجية الراهنة.

وقال مجتهد في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. أمير الكويت غاضب من أسلوب التعالي الذي عومل به في جدة والذي لقي أسوأ منه في الإمارات حيث رفضوا النقاش وقالوا ليس لدينا غير ما سمعت في جدة

أمير الكويت غاضب من أسلوب التعالي الذي عومل به في جدة والذي لقي أسوأ منه في الإمارات حيث رفضوا النقاش وقالوا ليس لدينا غير ما سمعت في جدة — مجتهد (@mujtahidd) June 8, 2017

وأضاف مجتهد قائلاً ” الجدير بالذكر أن عمر أمير الكويت يبلغ ثلاث أضعاف عمر ابن سلمان وكان يكلمه كما لو كان أصغر منه “.

الجدير بالذكر أن عمر أمير الكويت يبلغ ثلاث أضعاف عمر ابن سلمان وكان يكلمه كما لو كان أصغر منه — مجتهد (@mujtahidd) June 8, 2017

ولفت المغرد السعودي الشهير إلى أنه في اليوم الأول بعد القرارات أعطي استثناء لألبان المراعي حماية لتجارة سلطان بن محمد بن سعود الكبير فأمر تميم بردها ورفض أي مواد استهلاكية

في اليوم الأول بعد القرارات أعطي استثناء لألبان المراعي حماية لتجارة سلطان بن محمد بن سعود الكبير

فأمر تميم بردها ورفض أي مواد استهلاكية — مجتهد (@mujtahidd) June 8, 2017

وحول معاملة القطريين في السعودية قال مجتهد ان المعتمرين القطريين فوجئوا في فنادقهم بمكة بعناصر أمنية تقتحم عليهم الفنادق وتطلب منهم المغادرة فورا ويقول لك نحترم ضيوف الرحمن!!

كيف عومل المعتمرون القطريون؟

فوجئوا في فنادقهم بمكة بعناصر أمنية تقتحم عليهم الفنادق وتطلب منهم المغادرة فورا

ويقول لك نحترم ضيوف الرحمن!! — مجتهد (@mujtahidd) June 8, 2017

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