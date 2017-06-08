كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد” عن امتعاض أمير الشيخ صباح الاحمد, من ولي ولي العهد السعودي , وكذلك أمن ولي عهد أبو ظبي خلال الزيارات المكوكية التي اجراها في والامارات لاحتواء  الازمة الخليجية الراهنة.

 

وقال مجتهد في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “”.. أمير الكويت غاضب من أسلوب التعالي الذي عومل به في والذي لقي أسوأ منه في حيث رفضوا النقاش وقالوا ليس لدينا غير ما سمعت في

وأضاف مجتهد قائلاً ” الجدير بالذكر أن عمر أمير الكويت يبلغ ثلاث أضعاف عمر ابن سلمان وكان يكلمه كما لو كان أصغر منه “.

ولفت المغرد السعودي الشهير إلى أنه  في اليوم الأول بعد القرارات أعطي استثناء لألبان المراعي حماية لتجارة سلطان بن محمد بن سعود الكبير فأمر تميم بردها ورفض أي مواد استهلاكية

وحول معاملة القطريين في السعودية قال مجتهد ان المعتمرين القطريين فوجئوا في فنادقهم بمكة بعناصر أمنية تقتحم عليهم الفنادق وتطلب منهم المغادرة فورا ويقول لك نحترم ضيوف الرحمن!!

 

 

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