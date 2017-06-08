أثار قرار السلطات الإماراتية منَعَ التعاطف مع دولةِ قطر، وفرضَ عقوبات على المتعاطفين من الإماراتيين والمقيمين معها، سخريةً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ.

وبهذا أصبح مشجعو فريق برشلونة الإسباني مهددون بالسجن في الإمارات حالَ ارتدائهم قميص الفريق الكتلوني الذي يحمل شعار طيران قطر، على اعتبار أن ذلك يعني التعاطف معها.

وأعلن النائب العام الإماراتي أن إبداء التعاطف مع دولة قطر أو الاعتراض على موقف الإمارات في هذا الموضوع يعدّ “جريمة معاقبًا عليها بالسجن المؤقت من ثلاثة إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم”.

ودعت وسائل الإعلام الإسبانية مشجعي برشلونة في الإمارات إلى توخي الحذر عند ارتداء قميص برشلونة الذي يحمل شعار طيران قطر، وذلك لعدم الوقوع في ما لا يُحمد عقباه.

Also published on Medium.