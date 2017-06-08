أعاد الكاتب الجزائري والمراقب الدولي لحقوق الإنسان، أنور مالك، نشر تغريدةٍ سابقة كان قد كتبها على حسابه في موقع “تويتر”، وتنبأ فيها بهجوم في إيران يتبناه تنظيم “داعش”؛ لانقاذ سمعتها من دعم الارهاب.
وجاء إعادة نشر هذه التغريدة للكاتب الجزائري بعد مقتل مالا يقل عن 12 شخصا وأصابة 42 آخرون في هجومين على مجلس الشورى (البرلمان) وضريح الخميني في طهران. وهما الهجومان الذيْنِ شنهما مسلحون وانتحاريون وانتهى بمقتل 4 منهم.
وادعى تنظيم “داعش” أنه وراء تنفيذ الهجومين.
وبث مقطعاً مصوراً مدته 24 ثانية على إحدى وسائله الدعائية يظهر أحد المهاجمين وهو يطلق النار مرتين على شخص طريح الأرض داخل البرلمان.
وجاء في تغريدة “أنور مالك”: “بمناسبة الأحداث التي تجري في #إيران ومسارعة تنظيم #داعش لتبنيها: هذه تغريداتي التي نشرت في 27/03/2017 وحديثي عن سيناريو دموي قادم”.
بمناسبة الأحداث التي تجري في #إيران ومسارعة تنظيم #داعش لتبنيها:
هذه تغريداتي التي نشرت في 27/03/2017 وحديثي عن سيناريو دموي قادم#انور_مالك pic.twitter.com/jlh7e6AK6p
— أنور مالك (@anwarmalek) June 7, 2017
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تعليق واحد علي “لإنقاذ سمعتها من دعم الإرهاب .. أنور مالك تنبّأ قبل أكثرَ من شهرين بهجمات إيران”
روح بول ونام…مثل هذا التفكير المستحمر ما فيه ؟ ايران بالنسبة لها تعتبر دولة لها ثقلها ليس في المنطقة انما في العالم . تعمل تمثيلية عليك لتنقذ سمعتها ؟ !!! ايران في عمق العراق لمحاربة داعش وهي دولة لا تشتري الاعلام العربي والغربي بكندرة وليس صحيفة مجهولة ومنزوية … ايران هذه هي التي ستنقذ نظام قطر ليس حبا بقطر ولكن تصديا لنزوق آل سعود . فتجربة قطر يعتقدون انها جرة اذن لكل انظمة المنطقة والتفجير كان رسالة السعودية باننا نصل الى داركم ولكن ايران مثل صدام حسين ستمحي عائلة الدواعش الايرانيية سلقا على نار هادئة