سابحا عكس التيار، دافع الكاتب والمؤلف السعودي عبيد خلف العنزي، عن موقف من الازمة الخليجية مع ، مؤكدا بأن لن تنسى أن كانت وراء المحاولة الإنقلابية الأخيرة، مشددا بأن ةما حدث بمصر انقلاب، وأن ليست إرهابية.

 

وقال “العنزي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” موقف #تركيا من #قطع_العلاقات_مع_قطر طبيعي لأن #تركيا لن تنسى أبدا أن #الإمارات كانت وراء محاولة #الإنقلاب_العسكري_الفاشل في #تركيا”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى مهاجما تصريحات ضد حماس:” #الخارجية_ يجب أن لا تنزلق إلى مستويات #الإعلام_المصري المرتزق # تنهض بحكمة #سلمان وهي ذات الحكمة التي ستنهي الأزمة مع #قطر”.

 

وشدد على أن ” الخلافات #السياسية تأتي وتذهب ويبقى # وكلنا نقول أن ما حدث في # هو #إنقلاب_عسكري وهذا ليس رأي #قطر فقط وستزول الغمة بإذن الله”.

 

واختتم قائلا: ” نحن جميعا نرفض # كتيار #سياسي وجميعا لا نرى أن #حماس_إرهابية ولن ننجرف وراء #راقصات_وشاويش_مصر و #قطر لابد أن تعود إلى #الخليج”.

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