سابحا عكس التيار، دافع الكاتب والمؤلف السعودي عبيد خلف العنزي، عن موقف تركيا من الازمة الخليجية مع قطر، مؤكدا بأن تركيا لن تنسى أن الإمارات كانت وراء المحاولة الإنقلابية الأخيرة، مشددا بأن ةما حدث بمصر انقلاب، وأن حماس ليست إرهابية.
وقال “العنزي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” موقف #تركيا من #قطع_العلاقات_مع_قطر طبيعي لأن #تركيا لن تنسى أبدا أن #الإمارات كانت وراء محاولة #الإنقلاب_العسكري_الفاشل في #تركيا”.
موقف #تركيا من #قطع_العلاقات_مع_قطر طبيعي
لأن #تركيا لن تنسى أبدا أن #الإمارات كانت وراء محاولة #الإنقلاب_العسكري_الفاشل في #تركيا
— Obaid Khalaf Alonazi (@ObaidAlonazi) June 8, 2017
وأضاف في تغريدة أخرى مهاجما تصريحات عادل الجبير ضد حماس:” #الخارجية_السعودية يجب أن لا تنزلق إلى مستويات #الإعلام_المصري المرتزق #السعودية تنهض بحكمة #سلمان وهي ذات الحكمة التي ستنهي الأزمة مع #قطر”.
#الخارجية_السعودية يجب أن لا تنزلق إلى مستويات #الإعلام_المصري المرتزق #السعودية تنهض بحكمة #سلمان وهي ذات الحكمة التي ستنهي الأزمة مع #قطر
— Obaid Khalaf Alonazi (@ObaidAlonazi) June 8, 2017
وشدد على أن ” الخلافات #السياسية تأتي وتذهب ويبقى #الخليج وكلنا نقول أن ما حدث في #مصر هو #إنقلاب_عسكري وهذا ليس رأي #قطر فقط وستزول الغمة بإذن الله”.
الخلافات #السياسية تأتي وتذهب ويبقى #الخليج
وكلنا نقول أن ما حدث في #مصر هو #إنقلاب_عسكري وهذا ليس رأي #قطر فقط
وستزول الغمة بإذن الله
— Obaid Khalaf Alonazi (@ObaidAlonazi) June 8, 2017
واختتم قائلا: ” نحن جميعا نرفض #الإخوان كتيار #سياسي وجميعا لا نرى أن #حماس_إرهابية ولن ننجرف وراء #راقصات_وشاويش_مصر و #قطر لابد أن تعود إلى #الخليج”.
نحن جميعا نرفض #الإخوان كتيار #سياسي وجميعا لا نرى أن #حماس_إرهابية
ولن ننجرف وراء #راقصات_وشاويش_مصر
و #قطر لابد أن تعود إلى #الخليج
— Obaid Khalaf Alonazi (@ObaidAlonazi) June 8, 2017
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تعليق واحد علي “كاتب سعودي يشيد بتركيا وحماس ويطالب الرياض بعدم الإنزلاق لمستويات اعلام السيسي”
أنا لست إخوانيا. لم ترفض أن يكون للإخوان دور سياسي؟ إقلق على بلدك لأن آل سعود دخلوا في مستنقع لن يخرجوا منه سالمين.