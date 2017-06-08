سابحا عكس التيار، دافع الكاتب والمؤلف السعودي عبيد خلف العنزي، عن موقف تركيا من الازمة الخليجية مع قطر، مؤكدا بأن تركيا لن تنسى أن الإمارات كانت وراء المحاولة الإنقلابية الأخيرة، مشددا بأن ةما حدث بمصر انقلاب، وأن حماس ليست إرهابية.

وقال “العنزي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” موقف #تركيا من #قطع_العلاقات_مع_قطر طبيعي لأن #تركيا لن تنسى أبدا أن #الإمارات كانت وراء محاولة #الإنقلاب_العسكري_الفاشل في #تركيا”.

وأضاف في تغريدة أخرى مهاجما تصريحات عادل الجبير ضد حماس:” #الخارجية_السعودية يجب أن لا تنزلق إلى مستويات #الإعلام_المصري المرتزق #السعودية تنهض بحكمة #سلمان وهي ذات الحكمة التي ستنهي الأزمة مع #قطر”.

#الخارجية_السعودية يجب أن لا تنزلق إلى مستويات #الإعلام_المصري المرتزق #السعودية تنهض بحكمة #سلمان وهي ذات الحكمة التي ستنهي الأزمة مع #قطر — Obaid Khalaf Alonazi (@ObaidAlonazi) June 8, 2017

وشدد على أن ” الخلافات #السياسية تأتي وتذهب ويبقى #الخليج وكلنا نقول أن ما حدث في #مصر هو #إنقلاب_عسكري وهذا ليس رأي #قطر فقط وستزول الغمة بإذن الله”.

الخلافات #السياسية تأتي وتذهب ويبقى #الخليج

وكلنا نقول أن ما حدث في #مصر هو #إنقلاب_عسكري وهذا ليس رأي #قطر فقط

وستزول الغمة بإذن الله — Obaid Khalaf Alonazi (@ObaidAlonazi) June 8, 2017

واختتم قائلا: ” نحن جميعا نرفض #الإخوان كتيار #سياسي وجميعا لا نرى أن #حماس_إرهابية ولن ننجرف وراء #راقصات_وشاويش_مصر و #قطر لابد أن تعود إلى #الخليج”.

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