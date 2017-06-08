في وقت شاركت فيه القوات الإماراتية بمناورات حية مع سلاح الجو الإسرائيلي، وفي وقت منعت فيه الإمارات القطريين من دخول البلاد بينما سمحت لمواطني الكيان الإسرائيلي بزيارة الإمارات والإقامة فيها بدون تأشيرة خرج وزير الدولة للشؤون الخارجية أنو قرقاش “وهو بالمناسبة وكيل سيارات مرسيدس في الإمارات” بتغريدة تستنكر استعانة قطر بالقوات التركية بناء على اتفاقية دفاع مشترك تم توقيعها مسبقاً وقبل نشوب الأزمة.

قرقاش ذو الأصول الفارسية قال في تغريدته التي تابعتها “وطن” على حسابه في موقع “تويتر”: “التصعيد الكبير من الشقيق،المربك والمرتبك، وطلب الحماية السياسية من دولتين غير عربيتين والحماية العسكرية من احداها لعله فصل جديد مآساوي هزلي”.

التصعيد الكبير من الشقيق،المربك والمرتبك، وطلب الحماية السياسية من دولتين غير عربيتين والحماية العسكرية من احداها لعله فصل جديد مآساوي هزلي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 8, 2017

واضاف في تغريدة اخرى

طالما تدخل الشقيق، المربك والمرتبك،في شؤون العرب مقوضا إستقرارهم،متناقضا بين ممارسته الداخلية وسياسته تجاههم،والآن خلاصه في الدعم الخارجي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 8, 2017

لم يذكر تاجر المرسيدس التنسيق عالي المستوى مع جماعات الضغط الصهيونية لشيطنة قطر حسب التسريبات الأخيرة للسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة.

واستنكار قرقاش ان قطر استعانت بدولتين غير عربيتين يأتي على بناء التصورات الجديدة لصهينة العالم العربي والتي جعلت من إسرائيل دولة عربية وشقيقة.

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