أفادت تقارير بأن السلطات السعودية قد ألقت القبض على المحلل السياسي السعودي، إبراهيم الشدوي، المعروف بمعارضته للانقلاب العسكري في مصر، كذلك رفضه للحملة المسعورة التي شنتها بلاده والإمارات والبحرين ضد قطر.

وما يعزز هذه الأنباء، هو توقف “الشدوي” منذ فجر أمس عن التغريد، حيث عرف عنه النشاط الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء “تويتر” أو “فيسبوك”.

التغريدة الاخيرة للشدوي ربما احتوت وعززت ما يتم تداوله، حيث قالة في آخر تغريداته التي رصدتها “وطن”:” استودعتكم الله وكل عام وانتم بالف خير وسلامة ا!”.

استودعتكم الله وكل عام وانتم بالف خير وسلامة ا! — إبراهيم الشدوي (@ibrahimalshadaw) June 7, 2017

من جانبها ردت المغردة “منى جلال” على التغريدة لتؤكد بأن”الشدوي” قد تم احتجازه لدى الأمن السعودي، طالبة المساعدة من كل شخص يستطيع.

يشار إلى أن الشدوي له الكثير من المقالات والمقابلات التي يهاجم فيها الانقلاب العسكري في مصر، كما يهاجم التواطؤ الإماراتي في ليبيا واليمن وسوريا.

وكانت وسائل إعلام محلية سعودية قد نقلت بأن السلطات ستعاقب كل من يتعاطف مع قطر ويعارض الاجراءات السعودية ضدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالسجن 5 سنوات أو غرامة لا تقل عن 3 ملايين ريال أو العقوبتين معا

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