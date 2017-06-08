أفادت تقارير بأن السلطات قد ألقت القبض على المحلل السياسي السعودي، ، المعروف بمعارضته للانقلاب العسكري في ، كذلك رفضه للحملة المسعورة التي شنتها بلاده والإمارات والبحرين ضد .

 

وما يعزز هذه الأنباء، هو توقف “الشدوي” منذ فجر أمس عن التغريد، حيث عرف عنه النشاط الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء “” أو “”.

 

التغريدة الاخيرة للشدوي ربما احتوت وعززت ما يتم تداوله، حيث قالة في آخر تغريداته التي رصدتها “وطن”:” استودعتكم الله وكل عام وانتم بالف خير وسلامة ا!”.

 

من جانبها ردت المغردة “منى جلال” على التغريدة لتؤكد بأن”الشدوي” قد تم احتجازه لدى ، طالبة المساعدة من كل شخص يستطيع.

 

يشار إلى أن الشدوي له الكثير من المقالات والمقابلات التي يهاجم فيها الانقلاب العسكري في مصر، كما يهاجم التواطؤ الإماراتي في واليمن وسوريا.

 

وكانت وسائل إعلام محلية سعودية قد نقلت بأن السلطات ستعاقب كل من يتعاطف مع قطر ويعارض الاجراءات السعودية ضدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالسجن 5 سنوات أو غرامة لا تقل عن 3 ملايين ريال أو العقوبتين معا

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