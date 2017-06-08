لقّن الفنان اللبناني، وائل كفوري، الفنان المصريّ رامز جلالl مقدم برنامج المقالب “رامز تحت الأرض” علقة سخنة، عقب إكتشافه المقلب، حيث استضافه “رامز” في الحلقة الثالثة عشرة من البرنامج.

واصيب “كفوري” بحالة من الفزع الشديد، أثناء وقوعه ضحية برنامج “رامز”، وقام بركل السائق الخاص به بالقدم، قبل وقوعه في بحر الرمال المتحركة، وذلك لقيادة السيارة بسرعة زائدة، وتلفظ الفنان اللبناني بعدد من الألفاظ الخارجة.

وحاول “رامز”، تهدئة المطرب اللبناني، إلا أنه قام بحمله وألقاه في الرمال المتحركة، بعدما أصيب بحالة من الغضب الشديد رافضًا محاولات رامز بتهدئته، واشتبك معه وضربه بقدمه، وعلى أثرها ألقي “رامز” على الأرض ممسكًا قدمه وهو يصرخ: “رجلي اتكسرت”.

وفي الحلقة الثالثة عشرة، تغيب الإعلامي اللبناني ” نيشان” لأول مرة عن برنامج “رامز تحت الأرض”؛ بسبب وجود عاصفة أجبرت الطيار علي الهبوط في مكان المقلب مباشرة .

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