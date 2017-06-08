تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام بعض الشباب السعوديين وهم يوجهون إهانات لضيوف المملكة من القطريين، على إثر قطع العلاقات بن بلادهم وقطر، في واقعة يندى لها الجبين أن يحدث هذا في بلاد الحرمين.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر أحدهم وهو يوجه سبابا وإهانات لأحد القطريين أثناء مروره بجانبهم موجها له كلمات بذيئة ولا تصدر من أي انسان حر شريف لديه ذرة من النخوة والشهامة.

في حين قام آخر بوجيه سباب لقطري آخر فور رؤيته للوحات سيارة قطرية في أحد المواقف، متعهدا بأنه لن يهدأ حتى يراها وهي خارج المملكة.

وأظهر الفيديو قيام آخر بإنزال العلم القطري عن أحد السرايا وإهانته بطريقة غير لائقة.

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