اعتبر إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خصوم والده السياسيين من الحزب الديمقراطي، ليسوا من بني البشر.

وقال إريك، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، إن الانتقادات التي تعرض لها والده في الآونة الأخيرة تظهر نقصا في الأخلاق لدى المجتمع.

وأشار إلى أن الحزب الديمقراطي ينهار أكثر فأكثر لأنه لا يملك خطابا، قائلاً: “لم أر كراهية كهذه، وهم باعتقادي لا ينتمون إلى بني البشر”.

من جهة أخرى رد رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، توم بيريز، على هذه التصريحات في تغريدة نشرها على موقع “تويتر”.

قال بيريز: “إريك، الديمقراطيون هم بنو البشر، وكذلك المسلمون والمهاجرون والنساء والمصابون أصلاً باعتلالات صحية وكل من يؤلمه ترامب”.

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