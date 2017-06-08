نشر بطل الراليات القطري مبارك الهاجري، زوج الفنانة الإماراتية “أحلام”، صورة على حسابه في “انستغرام”، لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مرفقاً إياها بتعليقٍ عبّر فيه عن دعمه للأمير في ظلّ الحصار “الإماراتي – السعوديّ” المفروض على قطر، وقطع العلاقات الدبلوماسية معها.

ونشر “الهاجري” صورة أمير قطر، وكتب عليها: ” #الله_الوطن_الامير من كان الله معه فما فقد أحداً ومن كان الله عليه فما بقي له أحدا”.

#الله_الوطن_الامير🇶🇦 من كان الله معه فما فقد أحداً ومن كان الله عليه فما بقي له أحدا A post shared by Mubarakalhajri_Q (@mubarakalhajri_q) on Jun 8, 2017 at 11:08am PDT

ومع إعلان الإمارات قطع علاقاتها مع دولة قطر، وما يتلوا ذلك من إجراءات ترحيل للقطريين، يُتوقع أن ترحيل زوج المطربة الإماراتية خلال الأيام المقبلة.

ولم يصدُر أي تعقيبٍ من جانب الفنانة الإماراتية أحلام على الأنباء التي تشير الى احتمالية ترحيل زوجها بطل الراليات القطري مبارك الهاجري.

وأعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة الى مصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، وإمهال البعثات الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة الدول الخليجية الـ3، ومنع دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى الدول الـ3، وإمهال المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة الدول الـ3.

وشملت الإجراءات منع مواطني الدول الخليجية الـ3 من السفر إلى دولة قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها، وإغلاق كافة المنافذ البرية البحرية والجوية خلال 24 ساعة أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر.

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