اقتنت الأميرة لالة سلمى، زوجة العاهل المغربي محمد السادس، فيلا فاخرة في جزيرة “كيا” اليونانية، مُطلّة على البحر، بلغت قيمتُها 3.8 مليون دولار.

وشيدت الفيلا التي تطل على مناظر خلابة تمزج بين الخضرة والبحر في عام 2008، على مساحة تفوق 5 هكتارات.

ووفق ما أوردته وسائل إعلام يونانية، فإنّ الأميرة لالة سلمى معجبة باليونان، وذلك منذ أن قضت بها العطلة الصيفية في أغسطس 2015.

يشار إلى أن جزيرة “كيا” تضم أكبر غابات البلوط في المنطقة، وتحظى بشعبية كبيرة بين محبي الطيور.

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