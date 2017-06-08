تأكيداً للخبر الذي نشرته “وطن“، من مصادر خاصة مقربة من النجم المصريّ محمد أبو تريكة، والتي نفت استقالته من شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، على خلفية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، ظهر “أمير القلوب” مُعلقاً على مباراة المنتخبين السعوديّ والأستراليّ، ضمن تصفيات مونديال كأس العالم 2018 في روسيا، والتي انتهت بخسارة الأول بـ3-2.

وكانت مصادرُ خاصة نفت لـِ”وطن” الأنباء التي أوردتها بعض وسائل الإعلام المصريّة المقربة من النظام، والتي أشارت فيها إلى فسخ تعاقد “ابو تريكة” مع الشبكة والعودة للقاهرة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت المصادرُ لـ”وطن” أنّ نشر تلك الأنباء يأتي في سياق الحرب النفسية التي تخوضها وسائل إعلام النظام المصريّ، وفي مقدمتها صحيفة “اليوم السابع”.

ولم يحضر “أبو تريكة” للقاهرة لتلقي العزاء في والده الذي وافقته المنية قبل أشهر، بعد قرار السلطات المصرية القبض عليه.

وكانت الجريدة الرسمية بمصر، نشرت مساء الأحد الماضي، قرار محكمة جنايات القاهرة، بإدراج الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي ولاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق “محمد أبو تريكة”، على قوائم الإرهاب.

Also published on Medium.