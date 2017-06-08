بعد أكثر من عامين على استقباله وتحقيق أمنيته مع عدد من الأطفال المصابين بالسرطان، واصطحابهم برحلة على متن طائرة حربية قاده بنفسه، نعى الملك الأردني عبد الله الثاني، الطفل “عبد الله” الذي وافته المنية اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض.

وقال “الملك عبد الله” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” ما زلت أذكر يوم التقيت عبدالله الذي كان يكافح السرطان بكل شجاعة، واليوم آلمني نبأ وفاته. جعله الله طيرا من طيور الجنة وشفى مرضانا”.

ما زلت أذكر يوم التقيت عبدالله الذي كان يكافح السرطان بكل شجاعة، واليوم آلمني نبأ وفاته. جعله الله طيرا من طيور الجنة وشفى مرضانا pic.twitter.com/ar5vYhgBLk — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) June 8, 2017

وفي شهر تشرين الاول/أكتوبر 2014، تمنّى كل من الطفل إياد (6 سنوات) وعبدالله (5 سنوات) ورنيم (5 سنوات) من أطفال مركز الحسين للسرطان أن يتتحقق لهم حلم، فبادر الملك عبدالله الثاني وشاركهم في برنامج تحقيق الأحلام فمنح صغار مركز الحسين للسرطان دفعة كبيرة من الأمل والتفاؤل، وزاد من عزيمتهم في كفاح مرضهم، وقام باصطحابهم بجولة على متن طائرة عسكرية قادها بنفسه تلبية لرغبتهم.

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