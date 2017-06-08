في ظلّ التي افتعلتها والسعودية ضدّ دولة ، وقطع العلاقات الدبلوماسية معها، وتزامناً كذلم مع التحريض الإعلامي في وسائل إعلام أبو ظبي والرياض، ضد قناة “” القطرية، أعاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ، تناقل تصريحاتٍ للأمير السعودي ، عن القناة.

 

ففي حوار أجري معه على قناة “روتانا خليحية”، قال الثري السعوديّ: “أثبتت دراستنا أن قناة الجزيرة قناة والشارع العربيّ، بينما أثببت أنّها قناة الحكام والحكومات”.

ومنذ اللحظة الاولى لقرصنة وكالة الأنباء القطرية “قنا”، وحتى هذه الان لا تزال وسائل الاعلام والاماراتية وفي مقدمتها “العربية” و “”، تواصل “بلا أخلاق” التحريض على دولة قطر، ووسائل الإعلام فيها وعلى رأسها قناة الجزيرة.

 

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