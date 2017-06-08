في ظلّ الأزمة الخليجية التي افتعلتها الإمارات والسعودية ضدّ دولة قطر، وقطع العلاقات الدبلوماسية معها، وتزامناً كذلم مع التحريض الإعلامي في وسائل إعلام أبو ظبي والرياض، ضد قناة “الجزيرة” القطرية، أعاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ، تناقل تصريحاتٍ للأمير السعودي الوليد بن طلال، عن القناة.

ففي حوار أجري معه على قناة “روتانا خليحية”، قال الثري السعوديّ: “أثبتت دراستنا أن قناة الجزيرة قناة الشعوب والشارع العربيّ، بينما أثببت العربية أنّها قناة الحكام والحكومات”.

ومنذ اللحظة الاولى لقرصنة وكالة الأنباء القطرية “قنا”، وحتى هذه الان لا تزال وسائل الاعلام السعودية والاماراتية وفي مقدمتها “العربية” و “سكاي نيوز”، تواصل “بلا أخلاق” التحريض على دولة قطر، ووسائل الإعلام فيها وعلى رأسها قناة الجزيرة.

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