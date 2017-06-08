ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن المنتخب السعودي، رفض الوقوف دقيقة صمت، حدادًا على ضحايا التفجيرات الإرهابية التي شهدتها لندن السبت الماضي.

ونشرت الصحيفة فيديو للاعبي المنتخب السعودي، قبل انطلاق المباراة أمام مضيفه الأسترالي، اليوم الخميس، ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال روسيا، والتي انتهت بخسارة المنتخب السعودي بنتيجة “2-3”.

ووفقًا للصحيفة فإن المنتخب السعودي تعرض لهجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تجاهل الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الهجوم الإرهابي في لندن.

وأوضح متحدث باسم اتحاد كرة القدم الأسترالي، أن مسؤولي المنتخب الضيف أكدوا أن الوقوف دقيقة حدادًا “لا يتماشى مع الثقافة السعودية”.

وأشار المتحدث إلى أنه أخبر لاعبي فريقه بأن الفريق السعودي لن يشارك، قائلًا في تصريحات للصحيفة: “الاتحاد الأسترالي طلب نظيره الآسيوي والمنتخب الوطني السعودي الوقوف دقيقة صمت، وأبلغهم مسؤولو المنتخب السعودي الهيئة بأن هذا التقليد لا يتماشى مع الثقافة السعودية، لكنهم ستحترمون عاداتهم، ويأخذون مواقفهم في أرضية الملعب”.

وأشارت الصحيفة إلى أن فريق الأهلي السعودي، قام بالوقف دقيقة صمت من قبل خلال مباراة مع برشلونة الإسباني، حدادًا على لاعبي شابيكوينسي، الذي راحوا ضحية سقوط طائرة الفريق.

من جانبه، علق حافظ المدلج مدير التسويق السابق بالاتحاد الآسيوي بالقول إن لقطة رفض لاعبي المنتخب السعودي الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا لندن سيشعل غضب وسائل الإعلام الغربية.

وقال المدلج في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها “وطن”: “عدم وقوف نجوم منتخبنا على الدائرة في دقيقة صمت قبل المباراة سيحدث ردود فعل بالإعلام الغربي خصوصا وسبب الوقوف ضحايا الهجمات الإرهابية”.

عدم وقوف نجوم منتخبنا على الدائرة في دقيقة الصمت قبل المباراة سيحدث ردود فعل بالإعلام الغربي خصوصاً وسبب الوقوف ضحايا الهجمات الإرهابية — د.حافظ المدلج (@Hafez_AlMedlej) June 8, 2017

Also published on Medium.