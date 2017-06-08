ذكرت صحيفة “” البريطانية، أن ، رفض الوقوف دقيقة صمت، حدادًا على ضحايا التفجيرات الإرهابية التي شهدتها السبت الماضي.

 

ونشرت الصحيفة فيديو للاعبي المنتخب السعودي، قبل انطلاق المباراة أمام مضيفه الأسترالي، اليوم الخميس، ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال روسيا، والتي انتهت بخسارة المنتخب السعودي بنتيجة “2-3”.

 

ووفقًا للصحيفة فإن المنتخب السعودي تعرض لهجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تجاهل الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الهجوم الإرهابي في لندن.

 

وأوضح متحدث باسم اتحاد كرة القدم الأسترالي، أن مسؤولي المنتخب الضيف أكدوا أن الوقوف دقيقة حدادًا “لا يتماشى مع ”.

 

وأشار المتحدث إلى أنه أخبر لاعبي فريقه بأن الفريق السعودي لن يشارك، قائلًا في تصريحات للصحيفة: “ طلب نظيره الآسيوي والمنتخب الوطني السعودي الوقوف دقيقة صمت، وأبلغهم مسؤولو المنتخب السعودي الهيئة بأن هذا التقليد لا يتماشى مع الثقافة ، لكنهم ستحترمون عاداتهم، ويأخذون مواقفهم في أرضية ”.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن فريق الأهلي السعودي، قام بالوقف دقيقة صمت من قبل خلال مباراة مع الإسباني، حدادًا على لاعبي شابيكوينسي، الذي راحوا ضحية سقوط طائرة الفريق.

 

من جانبه، علق حافظ المدلج مدير التسويق السابق بالاتحاد الآسيوي بالقول إن لقطة رفض لاعبي المنتخب السعودي الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا لندن سيشعل غضب .

 

 

وقال المدلج في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بـ”” رصدتها “وطن”: “عدم وقوف نجوم منتخبنا على الدائرة في دقيقة صمت قبل المباراة سيحدث ردود فعل بالإعلام الغربي خصوصا وسبب الوقوف ضحايا الهجمات الإرهابية”.

 

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