شن الداعية الكويتي الدكتور ، هجوما عنيفا على الإعلاميين والكتاب الخليجيين الذين هاجموا على إثر الأزمة المفتعلة من قبل والإمارات ضدها، ناعتا إياهم بـ”الساقطون”، مشيدا بموقف “العوام” من التي رفضت .

 

وقال “العوضي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” في أزمة خلاف الأشقاء سقطت فضائيات سقطت صحف سقطت أقلام سقطت سقطت أسماء وإرتفعت أخلاق ووعي شعوب فهل يرتقى الساقطون لمقام العوام ؟”.

 

يشار إلى أن السعودية والإماراتية وكتابها ومذيعيها المأجورين يشنون حملة شعواء ضد قطر وشعبها، من خلال تلفيق تهم كاذبة للقيادة القطرية، وهو الامر الذي تم نفيه مرارا وتكرارا.

 

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