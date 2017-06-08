شن الداعية الكويتي الدكتور محمد العوضي، هجوما عنيفا على الإعلاميين والكتاب الخليجيين الذين هاجموا قطر على إثر الأزمة المفتعلة من قبل السعودية والإمارات ضدها، ناعتا إياهم بـ”الساقطون”، مشيدا بموقف “العوام” من الشعوب الخليجية التي رفضت قطع العلاقات مع قطر.

وقال “العوضي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” في أزمة خلاف الأشقاء سقطت فضائيات سقطت صحف سقطت أقلام سقطت نخب سقطت أسماء وإرتفعت أخلاق ووعي شعوب الخليج فهل يرتقى الساقطون لمقام العوام ؟”.

في أزمة خلاف الأشقاء سقطت فضائيات

سقطت صحف

سقطت أقلام

سقطت نخب

سقطت أسماء وإرتفعت أخلاق ووعي شعوب الخليج

فهل يرتقى الساقطون لمقام العوام ؟ — محمد العوضي (@mh_awadi) June 7, 2017

يشار إلى أن وسائل الإعلام السعودية والإماراتية وكتابها ومذيعيها المأجورين يشنون حملة شعواء ضد قطر وشعبها، من خلال تلفيق تهم كاذبة للقيادة القطرية، وهو الامر الذي تم نفيه مرارا وتكرارا.

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