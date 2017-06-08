شن اللاعب السعودي، والحاصل على اول ذهبية للسعودية في ألعاب القوى الأولمبية، أسامة النخلي، هجوما عنيفا على سلطنة عمان ناعتا إياها بالسرطان.
وقال “النخلي” في رده على أحد العمانيين الذي أبدى تأييده لإرسال قوات تركية إلى قطر بعد أن أقر البرلمان ذلك مهددا:” بعد الإنتهاء من قطر الدور باذن الله عليكم كل سرطان في الامة يحب بتره”.
بعد الإنتهاء من قطر
الدور باذن الله عليكم
كل سرطان في الامة يحب بتره👌
— أسامة (@longb2) June 7, 2017
يشار إلى أن كثير من السعوديين يوجهون اتهامات لسلطنة عمان بسبب أو بدون، مستنكرين تعاونها مع إيران ومطالبين بان تسير في ركبهم، وهو ما يتعارض مع السياسة الحيادية الحكيمة للسلطنة وسلطانها قابوس بن سعيد الذي يرفض وبشكل قاطع سياسة المحاور، مشددا على أن عمان صديقة لجميع دول العالم.
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3 تعليقات علي “بطل أولمبي سعودي يهدد سلطنة عمان وينعتها بالسرطان الواجب بتره”
يالعبد بكرة العمانيين بيخلونك فحمة حق شيشه
صار للعبيد كلمة لان هذا العصر يصدق فيه الرويبضة
يا اسامة النخيلي
اعرف مقامك فأنت لست بمقام سلطنة عمان المجد وقائدها الحكيم وشعبها الوفي
عزيزي محرر موقع وطن .. جميع اخباركم لزرع الفتن بين الدول الخليجية وبين ابناء الدولة الواحدة . والهمز واللمز بالشذوذ وسؤ الاخلاق لمواطني هاذه الدول
تشيطنوا دولة واذا صار خلاف بينها وبين باقي الدول الخليجية او العربية وصفتوها بالحمل الوديع المسكين
السؤال لكم ماهو الثمن الذي تقبضونه لمحاولة الشق وزرع الفتن او ماهو الهدف المرجو من قبلكم