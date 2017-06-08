شن اللاعب السعودي، والحاصل على اول ذهبية للسعودية في ألعاب القوى الأولمبية، أسامة النخلي، هجوما عنيفا على سلطنة عمان ناعتا إياها بالسرطان.

وقال “النخلي” في رده على أحد العمانيين الذي أبدى تأييده لإرسال قوات تركية إلى قطر بعد أن أقر البرلمان ذلك مهددا:” بعد الإنتهاء من قطر الدور باذن الله عليكم كل سرطان في الامة يحب بتره”.

بعد الإنتهاء من قطر

الدور باذن الله عليكم

كل سرطان في الامة يحب بتره👌 — أسامة (@longb2) June 7, 2017

يشار إلى أن كثير من السعوديين يوجهون اتهامات لسلطنة عمان بسبب أو بدون، مستنكرين تعاونها مع إيران ومطالبين بان تسير في ركبهم، وهو ما يتعارض مع السياسة الحيادية الحكيمة للسلطنة وسلطانها قابوس بن سعيد الذي يرفض وبشكل قاطع سياسة المحاور، مشددا على أن عمان صديقة لجميع دول العالم.

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