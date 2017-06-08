شنّ الباحث الفلسطيني ساري عرابي، هجوماً حاداً على وسائل الإعلام السعودية بشكلٍ عام، وصحيفة “عكاظ” بشكلٍ خاص، بعد وصفها حركةَ حماس بأنها “إرهابية”.

وقال “عرابي” في تدوينةٍ نشرها على حسابه في “فيسبوك”: “صحيفة عكاظ برئيس تحريرها بكل صحافييها وبمن يأتمرون بأمره؛ لا تساوي عندي ذرة تراب في حذاء حافر نفق في غزة”.

وأضاف في أُخرى: “الإعلام السعودي يشتغل بطريقة مصرية صرفة، نفس الفجاجة والفظاظة والكذب والتعالي الأجوف.. يعتبرون حماس اصطفت ضدهم لأنها رفضت تصريحات وزير الخارجية الذي وصفها بالإرهاب! وقاحة منحطة لا يقدر عليها عكاشة وعمرو أديب مجتمعين!”.

وقال أيضاً: ” (حركة حماس الإرهابية).. التوصيف الجديد لحماس في الصحافة السعودية.. وأنت بصفتك مناصرا لحماس، مطلوب منك أن تقارب الأمر من زاوية “فخار يكسّر بعضه”، مع أنك تعلم أنك لن تخرج من ذلك سالما!!!!”.

وقال الباحث الفلسطيني: “#حماس_مقاومة_مش_إرهاب .. نحن لسنا بحاجة للتأكيد على ما لا خلاف عليه، فلا يخالفنا في هذا إلا السفلة والمجرمون، الذين يعلمون من أنفسهم أنهم سفلة ومجرمون!”.

يذكر أنّ وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال على هامش زيارته إلى فرنسا إن على قطر التوقف عن دعم جماعات مثل الإخوان المسلمين وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأشار إلى أنه قد فاض الكيل، مؤكدا أن “الهدف (من قطع العلاقات) ليس الإضرار بقطر ولكن عليها أن تختار”، وفق تعبيره.

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