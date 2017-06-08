بعث رئيس دولة الامارات الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان» برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الإيراني «حسن روحاني» في ضحايا تفجيري العاصمة طهران أمس الاربعاء.

وبحسب وكالة انباء الامارات (وام ) عبر الشيخ «خليفة بن زايد» عن خالص تعازيه للشعب الإيراني وأسر الضحايا .. متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

يذكر ان العالم فقط يستقبل بيانات تصدر عن الشيخ خليفة ولم يظهر على التلفاز منذ سنوات. وتقول مصادر المعارضة الإماراتية ان محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي أطاح به من خلال تسميمه. والأخير هو شقيقه من الأب حيث يسيطر أبناء “فاطمة” الأم على كل مفاصل الدولة بعد اقصاء ابناء زايد من أمهات اخرى.

والجدير بالذكر ان السعودية والإمارات تتهمان قطر بأنها تقيم علاقات جيدة مع إيران بسبب برقية أرسلها الشيخ تميم بن حمد إلى إيران لتهنئتها بفوز روحاني بالإنتخابات مؤخرا.

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