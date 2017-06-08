أعلنت الإمارات، الخميس، عن إغلاق مجالها الجوي أمام جميع رحلات الطيران من وإلى قطر، وذلك بعد قطع العلاقات الدبلوماسية، في ظل التوتر المتزايد بين قطر من جهة والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، “نود أن نعلمكم بأنه تم إغلاق المجال الجوي لجميع الرحلات الجوية من وإلى الدوحة حتى إشعار آخر”.

نحن في الهيئة العامة للطيران المدني نود ان نعلمكم بأن تم اغلاق المجال الجوي لجميع

الرحلات الجوية من وإلى الدوحة حتى إشعار آخر. #UAE #GCAA — GCAA UAE (@gcaa_uae) ٨ يونيو، ٢٠١٧

وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر قررت إغلاق مجالاتها الجوية أمام طيران الخطوط الجوية القطرية.

كما أعلنت شركات طيران الدول الأربعة إلغاء رحلاتها من وإلى قطر، فيما قررت الخطوط الجوية القطرية إلغاء رحلاتها إلى أو عبر هذه الدول.

Also published on Medium.