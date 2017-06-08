أعلنت ، الخميس، عن إغلاق مجالها الجوي أمام جميع رحلات الطيران من وإلى ، وذلك بعد قطع العلاقات الدبلوماسية، في ظل التوتر المتزايد بين من جهة والمملكة العربية والإمارات والبحرين من جهة أخرى.

 

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع “”، “نود أن نعلمكم بأنه تم إغلاق المجال الجوي لجميع من وإلى حتى إشعار آخر”.

وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب قررت إغلاق مجالاتها الجوية أمام طيران .

 

كما أعلنت شركات طيران الدول الأربعة إلغاء رحلاتها من وإلى قطر، فيما قررت الخطوط الجوية القطرية إلغاء رحلاتها إلى أو عبر هذه الدول.

 

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