مع إعلان المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعهم للعلاقات مع قطر، وفي ظل الظروف التخوينية لكل من يتعاطف مع قطر أو يعمل في مؤسساتها، اضطر عدد من الإعلاميين السعوديين العاملين في القنوات القطرية إلى تقدين استقالاتهم مرتدين ثوب الوطنية وطاعة لولي أمرهم “سلمان”.

وكان أول المبادرين بتقديم استقالاتهم لاعب الهلال السابق والمحلل في قنوات “bin sport” نواف التمياط وكتب عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً” بكل الود أودع زملائي واصدقائي في بي إن سبورتس وأهل قطر الطيبين متمنيا لهم التوفيق .

وبدوره سار عاصم الغامدي على نهج المستقيلين وغرد عبر حسابه في “تويتر” قائلاً” تضامنا مع موقف حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله)، أعلن استقالتي من قناة الجزيرة.

فيما قال زميله في القناة فهد الروقي بأنه لايتشرف بالعمل في قناة تنتمي لبلد تحارب وطنه بحسب زعمه :”أعلن انسحابي من قناة الكأس قناة تنتمي لبلد يٌحارب وطني ويتآمر عليه لا يشرفني العمل بها”، في أسلوب قميء دون أن يراعي العيش والملح بينه وبين زملائه.

وكتب مراسل الجزيرة من جدة محمد الرزقي ( الله ثم المليك ثم الوطن، سمعاً وطاعة) حيث أرفق تغريدته بصورة لولاة الأمر ، في إشارة لاستجابته لقرار المقاطعة.

هذا بعض من كل فيما يخص الإعلاميين السعوديين، في حين وردت أنباء عن استقالة بعض المحللين المصرييين الذين يعملون في القنوات الرياضية.

وردا على هذه الإجراءات التي تحاول الإضرار بالقنوات الإعلامية القطرية، أعلن إعلاميون قطريون وكل من له علاقة بالعمل الإعلامي عن استعدادهم اكلء الفراغ الذي تسببه استقالة البعض، وأطلقوا هاشتاجا عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” بعنوان:” #اعلاميو_قطر_صوتها”، عبروا فيه عن استعدادهم للعمل مجانا وبدون مقابل.

كـ مخرج

أعلن عبر وسم #إعلاميو_قطر_صوتها

اني تحت تصرف اي مؤسسة إعلامية قطرية

بدون مقابل في اي شي واي مجال 🇶🇦 pic.twitter.com/aIrQCF5J1b — عيسى سلطان السليطي (@essasalsulaiti) June 7, 2017

#إعلاميو_قطر_صوتها كمقدم برامج يوتيوب ومعد برامج انضم لحمله اخونا علي لسد اي شاغر فاي قناه بدون اي مقابل .، بلادنا اقوى بعيالها — محمد التـمـيمي #تميم (@cmm_01) June 7, 2017

كمعدة برامج كلي فخر بزملائي الإعلاميين اضم صوتي معكم .. كُنتُم دائماً وأبدا الصورة المشرفه للإعلام القطري ❤️🇶🇦 #اعلاميو_قطر_صوتها — Tamadhuer zeidan (@Tammy_zh) June 7, 2017

خبرة 27 سنة في الاعلام الرياضي

أضعها في خدمة و تحت تصرف وسائل الاعلام القطرية دون اي مقابل#اعلاميو_قطر_صوتها #قطر_حنا_لها — علي حسين عبدالله (@alihussain_66) June 7, 2017

#إعلاميو_قطر_صوتها

كل الاعلاميين حاضرين ان شاء الله .. — حسن الساعي (@Hassan_alsai) June 7, 2017

نحن موجودون ولائنا لهذا الوطن

هذا واجبنا ونستعد لسد اي شاغر

رهن اشارة قادة هذا الوطن

اقلامنا مملؤة الحبر وصوتتا لن يبح #إعلاميو_قطر_صوتها — THEDOCTORINO 🇶🇦 (@DRMOHDALSA3DI) June 7, 2017

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