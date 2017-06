عبرت ممثلة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة نيكي هيلي عن دعمها لإسرائيل وتحدثت، أمس الأربعاء، عن “يوم جديد” لتل أبيب في الأمم المتحدة وذلك أثناء مباحثات مع مسؤولين إسرائيليين في القدس.

وهددت واشنطن في الاشهر الأخيرة بالانسحاب من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف الذي تقول إنه ينتقد كثيرا إسرائيل.

وقالت هيلي بعد لقائها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الأمم المتحدة دأبت التنمر على إسرائيل لأن ذلك كان ممكنا، لكنها لا تقبل بهذا الامر الأن. وأضافت هيلي “اعتقد أنهم يعلمون بانه لا يمكنهم الاستمرار بهذا الشكل فلهجتنا تغيرت”.

وأضافت “سنعمل على أن لا يتكرر هذا”، بحسب بيان للرئاسة الإسرائيلية.

Welcoming to #Israel @USUN Amb @NikkiHaley. With you, Israel is no longer alone at the UN, and no longer the UN’s punching bag. @IsraelinUN pic.twitter.com/u0u94r6hev

— Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) June 7, 2017