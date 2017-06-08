سخر الإعلامي المصري والمذيع بقناة “”، أحمد منصور من الانتكاسة التي أصابت الدول الخليجية التي قطعت العلاقات مع ، خاصة بعد الاتصال الذي أجراه الرئيس الأمريكي بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإعرابه للتوسط في حل الأزمة، بالإضافة لإقرار إقرار قوات إلى قطر.

 

وقال “منصور” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” بعد مكالمة ترامب مع ووصول الجنود الأتراك بأسلحتهم لقطر وتحرك ورفض المانيا وفرنسا وبريطانيا الوقوف ضد قطر.. المحاصرون يتحسرون !”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” بعد فشلهم الذريع فى الحصول على تأييد من الدول المحترمة لحصار قطر لا زالوا يبحثون فى والمحيطات عن الغارقة وأشباه الدول لشراء تأييدها”.

وكانت كلا من مدغشقر وجيبوتي قد أعلنتا عن تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، في حين أعلنت جزر القمر عن قطع العلاقات بشكل كامل!!

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