سخر الإعلامي المصري والمذيع بقناة “الجزيرة”، أحمد منصور من الانتكاسة التي أصابت الدول الخليجية التي قطعت العلاقات مع قطر، خاصة بعد الاتصال الذي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإعرابه للتوسط في حل الأزمة، بالإضافة لإقرار البرلمان التركي إقرار قوات إلى قطر.

وقال “منصور” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” بعد مكالمة ترامب مع أمير قطر ووصول الجنود الأتراك بأسلحتهم لقطر وتحرك إيران ورفض المانيا وفرنسا وبريطانيا الوقوف ضد قطر.. المحاصرون يتحسرون !”.

بعد مكالمة ترامب مع أمير قطر ووصول الجنودالأتراك بأسلحتهم لقطر وتحرك إيران ورفض المانيا وفرنسا وبريطانيا الوقوف ضد قطر.. المحاصرون يتحسرون ! — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) June 7, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” بعد فشلهم الذريع فى الحصول على تأييد من الدول المحترمة لحصار قطر لا زالوا يبحثون فى البحار والمحيطات عن الجزر الغارقة وأشباه الدول لشراء تأييدها”.

بعد فشلهم الذريع فى الحصول على تأييد من الدول المحترمة لحصار قطر لازالوايبحثون فى البحاروالمحيطات عن الجزرالغارقة وأشباه الدول لشراء تأييدها — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) June 7, 2017

وكانت كلا من مدغشقر وجيبوتي قد أعلنتا عن تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، في حين أعلنت جزر القمر عن قطع العلاقات بشكل كامل!!

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