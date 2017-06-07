“وطن-خاص”- لجأت والإمارات إلى أقذر الحروب ضد ، فبعد أن تزعمت الدولتين الحصار والمقاطعة ضد جارتهم، لجأوا لأساليب اخرى تدخل في إطار الحرب النفسية الموجهة ضد القطريين متأملين في ذلك احداث بلبلات داخل المجتمع القطري يتسنى من خلالها تنفيذ المخططات التي وضعها ولي عهد أبوظبي وانساقت السعودية خلفه على الرغم ان هي الأقرب على سياسات السعودية وخصوصا في اليمن فيما الإمارات تنفذ أجندات يصفها البعض بأنها صهيونية.

 

ورغم اختراق الدولتين لميثاق مجلس التعاون الخليجي وميثاق التعامل بين الدول عبر الحصار والمقاطعة المفروضة على قطر والتي صاحبها اجراءات ضد القطريين أنفسهم في اجراءات مدروسة والهدف منها تحريض القطريين ضد قيادتهم إلا ان مساعيها في هذا المجال خابت تماما.

 

وجندت السعودية والإمارات فضائيات مثل “سكاي نيوز” و”” في بث الإشاعات المغرضة ضد جارتهم قطر تراوحت بين التحدث عن معارضة قطرية غير موجودة وعن شخصية وهمية تحمل لقب العائلة الحاكمة “آل ثاني” سرعان ما اختفت بعد تندر الناس على حرب التلفيقات والأكاذيب القذرة التي يبثها إعلامهم والذي يسانده بالطبع إعلام قائد عبدالفتاح السيسي.

 

وصدرت تصريحات تخاطب الشعب القطري مباشرة وهذا يعد تدخلا سافرا من قبل دول اخرى في الشؤون الداخلية لقطر في وقت تتهم السعودية والإمارات ومصر القيادة القطرية بالتدخل في شؤونها. ولم ترصد “وطن” تصريحا واحدا من مسؤول قطري خلال الأزمة لجأ إلى مخاطبة مواطني السعودية والإمارات.

 

وهذه تغريدة لـ”سعود القحطاني” كمستشار ولي ولي العهد ، وهو الذي قاد الحملة الإعلامية التي صاحبت اختراق :

وهنا أيضا مخاطبة للقطريين وكأن السعودية وصية عليهم ولا يتبعون قادتهم المسؤولين عن أمنهم وغذائهم.

أما وزير الدولة للشؤون الخليجية فقد دأب على نشر تغريدات صريحة تطالب بتغيير السياسات لدولة مستقلة لها الحق في نسج علاقات تخدم مصالحها وان كان قرقاش يلجأ إلى زعم لم تستطع السعودية والإمارات اثباته عن دعم قطر للإرهاب فيما تؤكد الإدراة الأمريكية ان قطر شريك في محاربة الإرهاب وبذل مؤخرا جهودا كبيرة في هذا المجال.

والجدير بالذكر ان قطر التي تسير بخطى واثقة من وعي شعبها وتمسكه بقيادته لم تلجأ إلى قوانين حجب المواقع السعودية والإماراتية أو حجب قناتي “سكاي نيوز” و “العربية” رغم كمية الأكاذيب التي يبثانها على مدار الساعة

ومنذ اللحظات الأولى لفرض الحصار والمقاطعة سيطر هاشتاغ “كلنا تميم” على حسابات القطريين رغم أنهم تفاجأوا بالقرارات الصادرة من دول جارة وشقيقة وتجمعها مع شعوبها أواصر قرابة ونسب.

 

وقد أورد الناشط القطري، صاحب حساب “العديد”، على موقع التدوين المصغر “تويتر” مجموعة من الحقائق التي لا يعلمها الكثير عن القطريين وما يتمتعون بها من مزايا وحقوق غير موجود في غالبية دول العالم، خص بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آب ثاني شعبه.

 

وقال “العديد” في مجموعة من التدوينات التي وجهها لحساب وزارة الخارجية السعودية ردا على بيان مصور يزعم وقوف المملكة مع الشعب القطري، وضعها تحت عنوان: “هل تعلم” رصدتها “وطن”:” هل تعلم أن المواطن القطري يتمتع بالكهرباء والماء بالمجان في بلاده بفضل الله ثم حكامه #حكام_قطر_يمثلون_شعبهم”

وأضاف قائلا: ” هل تعلم أن المواطن القطري يرسل للعلاج في الخارج ويصرف له ولمرافقيه راتب بفضل الله ثم حكامه #حكام_قطر_يمثلون_شعبهم”.

وتابع معددا المزايا التي يتمتع بها الموطن القطري قائلا: ” هل تعلم ان راتب القطري خريج الجامعة يبدأ من ٣٠ ألف ريال بفضل الله ثم حكامه #حكام_قطر_يمثلون_شعبهم”، مضيفا: ” هل تعلم انه لا توجد قوائم انتظار لمنح الاراضي للقطرين رغم صغر مساحة الدولة بفضل الله ثم حكامه #حكام_قطر_يمثلون_شعبهم”.

وفيما يتعلق بمنح الأراضي للمواطنين القطريين، اوضح قائلا: ” هل تعلم ان الدولة تمنح المواطن القطري ارض بمساحة ١٢٠٠ متر وقرض لبناء منزله 1.2 مليون ريال بفضل الله ثم حكامه #حكام_قطر_يمثلون_شعبهم”، مردفا بالقول: ” هل تعلم ان القطري يقيم حفل زفافه مجاناً بسبب وجود قاعات افراح مجانية بفضل الله ثم حكامه #حكام_قطر_يمثلون_شعبهم”.

وتابع قائلا: ” هل تعلم ان القطري يقيم حفل زفافه مجاناً بسبب وجود قاعات افراح مجانية بفضل الله ثم حكامه #حكام_قطر_يمثلون_شعبهم”، مضيفا: ” هل تعلم ان جميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة للقطريين تحظى بدعم مادي ١٠٠٪ بفضل الله ثم حكامه #حكام_قطر_يمثلون_شعبهم”.

واختتم تدويناته بسؤال محرج للخارجية القطرية قائلا: ” السؤال : ما حاجتنا بمخاطبتكم لنا ؟!! هل لديكم ما تقدمونه غير إغلاق الحدود وقطع الأرحام ؟!!”.

 

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