“وطن-خاص”- لجأت السعودية والإمارات إلى أقذر الحروب ضد قطر، فبعد أن تزعمت الدولتين الحصار والمقاطعة ضد جارتهم، لجأوا لأساليب اخرى تدخل في إطار الحرب النفسية الموجهة ضد القطريين متأملين في ذلك احداث بلبلات داخل المجتمع القطري يتسنى من خلالها تنفيذ المخططات التي وضعها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وانساقت السعودية خلفه على الرغم ان قطر هي الأقرب على سياسات السعودية وخصوصا في اليمن فيما الإمارات تنفذ أجندات يصفها البعض بأنها صهيونية.

ورغم اختراق الدولتين لميثاق مجلس التعاون الخليجي وميثاق التعامل بين الدول عبر الحصار والمقاطعة المفروضة على قطر والتي صاحبها اجراءات ضد القطريين أنفسهم في اجراءات مدروسة والهدف منها تحريض القطريين ضد قيادتهم إلا ان مساعيها في هذا المجال خابت تماما.

وجندت السعودية والإمارات فضائيات مثل “سكاي نيوز” و”العربية” في بث الإشاعات المغرضة ضد جارتهم قطر تراوحت بين التحدث عن معارضة قطرية غير موجودة وعن شخصية وهمية تحمل لقب العائلة الحاكمة “آل ثاني” سرعان ما اختفت بعد تندر الناس على حرب التلفيقات والأكاذيب القذرة التي يبثها إعلامهم والذي يسانده بالطبع إعلام قائد الإنقلاب عبدالفتاح السيسي.

وصدرت تصريحات تخاطب الشعب القطري مباشرة وهذا يعد تدخلا سافرا من قبل دول اخرى في الشؤون الداخلية لقطر في وقت تتهم السعودية والإمارات ومصر القيادة القطرية بالتدخل في شؤونها. ولم ترصد “وطن” تصريحا واحدا من مسؤول قطري خلال الأزمة لجأ إلى مخاطبة مواطني السعودية والإمارات.

وهذه تغريدة لـ”سعود القحطاني” كمستشار ولي ولي العهد محمد بن سلمان، وهو الذي قاد الحملة الإعلامية التي صاحبت اختراق وكالة الأنباء القطرية:

اخواني المواطنين القطريين. امتدادكم الطبيعي والتاريخي هو السعودية. عزمي وعزام التميمي لاتهمونهم. أعانكم الله على من لايرى أبعد من أرنبة أنفه — سعود القحطاني (@saudq1978) June 5, 2017

وهنا أيضا مخاطبة للقطريين وكأن السعودية وصية عليهم ولا يتبعون قادتهم المسؤولين عن أمنهم وغذائهم.

تصريح| تؤكد #المملكة دعمها الدائم لأمن الشعب القطري واستقراره بغض النظر عما ترتكبه #الدوحة من ممارسات عدائية.#قطع_العلاقات_مع_قطر — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 5, 2017

أما وزير الدولة للشؤون الخليجية فقد دأب على نشر تغريدات صريحة تطالب بتغيير السياسات لدولة مستقلة لها الحق في نسج علاقات تخدم مصالحها وان كان قرقاش يلجأ إلى زعم لم تستطع السعودية والإمارات اثباته عن دعم قطر للإرهاب فيما تؤكد الإدراة الأمريكية ان قطر شريك في محاربة الإرهاب وبذل مؤخرا جهودا كبيرة في هذا المجال.

قرقاش: نسعى لتغيير سياسة قطر الخارجية التي تدعم الإرهاب pic.twitter.com/tCvjngpTtQ — صحيفة الاتحاد ⌚️ (@aletihadae) June 7, 2017

والجدير بالذكر ان قطر التي تسير بخطى واثقة من وعي شعبها وتمسكه بقيادته لم تلجأ إلى قوانين حجب المواقع السعودية والإماراتية أو حجب قناتي “سكاي نيوز” و “العربية” رغم كمية الأكاذيب التي يبثانها على مدار الساعة

لم "تمنع" قطر اي قناة ولم تمنع احد من التغريد ولم "تلغي" اي اتفاقات ولم "تطرد" احد ولم ترد على حفلة الشتائم وقلة الأدب.. هذه قطر — رمزان راشد النعيمي (@ramzan_alnaimi) June 7, 2017

ومنذ اللحظات الأولى لفرض الحصار والمقاطعة سيطر هاشتاغ “كلنا تميم” على حسابات القطريين رغم أنهم تفاجأوا بالقرارات الصادرة من دول جارة وشقيقة وتجمعها مع شعوبها أواصر قرابة ونسب.

وقد أورد الناشط القطري، صاحب حساب “العديد”، على موقع التدوين المصغر “تويتر” مجموعة من الحقائق التي لا يعلمها الكثير عن القطريين وما يتمتعون بها من مزايا وحقوق غير موجود في غالبية دول العالم، خص بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آب ثاني شعبه.

وقال “العديد” في مجموعة من التدوينات التي وجهها لحساب وزارة الخارجية السعودية ردا على بيان مصور يزعم وقوف المملكة مع الشعب القطري، وضعها تحت عنوان: “هل تعلم” رصدتها “وطن”:” هل تعلم أن المواطن القطري يتمتع بالكهرباء والماء بالمجان في بلاده بفضل الله ثم حكامه #حكام_قطر_يمثلون_شعبهم”

هل تعلم أن المواطن القطري يتمتع بالكهرباء والماء بالمجان في بلاده بفضل الله ثم حكامه #حكام_قطر_يمثلون_شعبهم — العديد (@QatarAladed) June 7, 2017

وأضاف قائلا: ” هل تعلم أن المواطن القطري يرسل للعلاج في الخارج ويصرف له ولمرافقيه راتب بفضل الله ثم حكامه #حكام_قطر_يمثلون_شعبهم”.

هل تعلم أن المواطن القطري يرسل للعلاج في الخارج ويصرف له ولمرافقيه راتب بفضل الله ثم حكامه #حكام_قطر_يمثلون_شعبهم — العديد (@QatarAladed) June 7, 2017

وتابع معددا المزايا التي يتمتع بها الموطن القطري قائلا: ” هل تعلم ان راتب القطري خريج الجامعة يبدأ من ٣٠ ألف ريال بفضل الله ثم حكامه #حكام_قطر_يمثلون_شعبهم”، مضيفا: ” هل تعلم انه لا توجد قوائم انتظار لمنح الاراضي للقطرين رغم صغر مساحة الدولة بفضل الله ثم حكامه #حكام_قطر_يمثلون_شعبهم”.

هل تعلم انه لا توجد قوائم انتظار لمنح الاراضي للقطرين رغم صغر مساحة الدولة بفضل الله ثم حكامه #حكام_قطر_يمثلون_شعبهم — العديد (@QatarAladed) June 7, 2017

وفيما يتعلق بمنح الأراضي للمواطنين القطريين، اوضح قائلا: ” هل تعلم ان الدولة تمنح المواطن القطري ارض بمساحة ١٢٠٠ متر وقرض لبناء منزله 1.2 مليون ريال بفضل الله ثم حكامه #حكام_قطر_يمثلون_شعبهم”، مردفا بالقول: ” هل تعلم ان القطري يقيم حفل زفافه مجاناً بسبب وجود قاعات افراح مجانية بفضل الله ثم حكامه #حكام_قطر_يمثلون_شعبهم”.

هل تعلم ان القطري يقيم حفل زفافه مجاناً بسبب وجود قاعات افراح مجانية بفضل الله ثم حكامه #حكام_قطر_يمثلون_شعبهم — العديد (@QatarAladed) June 7, 2017

وتابع قائلا: ” هل تعلم ان القطري يقيم حفل زفافه مجاناً بسبب وجود قاعات افراح مجانية بفضل الله ثم حكامه #حكام_قطر_يمثلون_شعبهم”، مضيفا: ” هل تعلم ان جميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة للقطريين تحظى بدعم مادي ١٠٠٪ بفضل الله ثم حكامه #حكام_قطر_يمثلون_شعبهم”.

هل تعلم ان جميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة للقطريين تحظى بدعم مادي ١٠٠٪ بفضل الله ثم حكامه #حكام_قطر_يمثلون_شعبهم — العديد (@QatarAladed) June 7, 2017

واختتم تدويناته بسؤال محرج للخارجية القطرية قائلا: ” السؤال : ما حاجتنا بمخاطبتكم لنا ؟!! هل لديكم ما تقدمونه غير إغلاق الحدود وقطع الأرحام ؟!!”.

السؤال : ما حاجتنا بمخاطبتكم لنا ؟!! هل لديكم ما تقدمونه غير إغلاق الحدود وقطع الأرحام ؟!! — العديد (@QatarAladed) June 7, 2017

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