شن المستشار القانوني السابق في ، إبراهيم المديميغ، هجوما حادا على حكومة بلاده، بعد إعلان وزير الخارجية بأن حركة “” إرهابية، معتبرا بأن تصريحات الوزير السعودي هي بمثابة سقوط لآخر ورقة توت.

 

وقال “المديميغ” في تدوينة له عبر حسابه بوقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” #حماس_منا_ونحن_منها الحديث عن أن حماس حركة أو منظمة إرهابيه يعني ببساطه سقوط آخر ورقة توت كانوا يلجؤون للتستر بها أما الآن فقد نزع الحياء”.

 

وكان الجبير قد أعلن خلال لقائه مع نظيره الفرنسي في العاصمة الفرنسية أن على أن تقطع علاقتها بالمنظمات الإرهابية كـ” وحماس”.

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