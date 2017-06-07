شن المستشار القانوني السابق في مجلس الوزراء السعودي، إبراهيم المديميغ، هجوما حادا على حكومة بلاده، بعد إعلان وزير الخارجية عادل الجبير بأن حركة “حماس” إرهابية، معتبرا بأن تصريحات الوزير السعودي هي بمثابة سقوط لآخر ورقة توت.
وقال “المديميغ” في تدوينة له عبر حسابه بوقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” #حماس_منا_ونحن_منها الحديث عن أن حماس حركة أو منظمة إرهابيه يعني ببساطه سقوط آخر ورقة توت كانوا يلجؤون للتستر بها أما الآن فقد نزع الحياء”.
#حماس_منا_ونحن_منها
الحديث عن أن حماس حركة أو منظمة إرهابيه يعني ببساطه سقوط آخر ورقة توت كانوا يلجؤون للتستر بها أما الآن فقد نزع الحياء
— إبراهيم المديميغ (@imodattorney) June 6, 2017
وكان الجبير قد أعلن خلال لقائه مع نظيره الفرنسي في العاصمة الفرنسية باريس أن على قطر أن تقطع علاقتها بالمنظمات الإرهابية كـ”الإخوان وحماس”.
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تعليق واحد علي “مستشار سعودي سابق في مجلس الوزراء مهاجما موقف بلاده من حماس: “نزع الحياء “!”
فعلا حماس ارهابية مجرمة و هدمت مسجد الن تيمية على من فيه و اعدمت اسرى اعداء ايران ميدانيا؛ لارضاء المجوس و لاظهار نفسها امام الغرب انها تحارب الارهاب بقتلها لاتباع التيار السلفي؛ و هاهو الغرب يحرض عليها عملاءه الان، اما ايران فقد باعت المبحوح للصهاينة مقابل عبد الملك ريغي الذي باعته الامارات و باكستان عملاء الصهاينة، و حماس تعرف و ساكتة متواطئة،