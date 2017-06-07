شن المستشار القانوني السابق في مجلس الوزراء السعودي، إبراهيم المديميغ، هجوما حادا على حكومة بلاده، بعد إعلان وزير الخارجية عادل الجبير بأن حركة “حماس” إرهابية، معتبرا بأن تصريحات الوزير السعودي هي بمثابة سقوط لآخر ورقة توت.

وقال “المديميغ” في تدوينة له عبر حسابه بوقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” #حماس_منا_ونحن_منها الحديث عن أن حماس حركة أو منظمة إرهابيه يعني ببساطه سقوط آخر ورقة توت كانوا يلجؤون للتستر بها أما الآن فقد نزع الحياء”.

#حماس_منا_ونحن_منها

الحديث عن أن حماس حركة أو منظمة إرهابيه يعني ببساطه سقوط آخر ورقة توت كانوا يلجؤون للتستر بها أما الآن فقد نزع الحياء — إبراهيم المديميغ (@imodattorney) June 6, 2017

وكان الجبير قد أعلن خلال لقائه مع نظيره الفرنسي في العاصمة الفرنسية باريس أن على قطر أن تقطع علاقتها بالمنظمات الإرهابية كـ”الإخوان وحماس”.

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