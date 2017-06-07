أكد مدير أعمال النجم الهنديّ “شاروخان” أن مشاركته في برنامج رامز جلال “رامز تحت الأرض” كانت مفبركة بالكامل وكل ما عرض كان مجرد تمثيل.

وأضاف “بوجا دادلاني” أن كل ما أذيع في الحلقة كان محضرا له مسبقا، ولم يكن أكثر من تمثيل مضيفا “نعم كل شيء كان كأنه على المسرح وكان شاروخان على علم به وكان يمثل وكأنه غاضب بشدة”.

وكانت صحيفة هندية قد نشرت تقريرا قالت فيه إن شاروخان تقاضى 400 ألف دولار نظير مشاركته في البرنامج الذي اعتبره مزحة منظمة.

وقالت صحيفة ” زين نيوز” فكتبت: البرنامج لم يكن إلا مزحة فحتى رد فعل شاروخان في البرنامج كان مكتوبا ومتفقا عليه، مضيفة ” نعم ما تقرأونه صحيح فكل ما تم كان معد مسبقا ” لتضيف في نهاية تقريرها ” شاروخان لم يغضب أبدا وإنما كانت مجرد خطة لتسلية المشاهدين”.

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