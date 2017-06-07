اعتبر المحلل السياسي الكويتي، الدكتور مبارك القفيدي، أن ما يحدث لقطر من حصار سياسي واقتصادي واجتماعي من قبل والإمارات والبحرين ومصر، هو عملية محكمة لخنقها، زاعما بأنه تمهيدا لاجتياحها عسكريا، على حد قوله.

 

وقال “القفيدي” في تدوبنات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” إن ما يجري حالياً هو عملية محكمة لخنق دولة أقتصادياً وسياسياً وأجتماعياً. كتمهيد للمرحلة الأخيرة وهي الأجتياح العسكري ومحاولة لفرض بالقوة الأجبارية على دولة , في هذا التحرك المدروس جيداً والمعد بطريقة محكمة في غرف مظلمة والذي جاء بمباركة أمريكية.!”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى أن “غزو دولة قطر ليس مستبعداً في ظل التواطؤ الأمريكي والتجاهل الدولي والخيار الأخير الأن اللجوء إلى قرار خلال الساعات القادمة .”

 

وتابع قائلا: ” للأسف بعض حكومات دول هي تقوم على تنفيذ مشروع وهو بلاشك سيعزل من منصبه؛ وترامب ليس بربنا يا أمة  المبعوث”.

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