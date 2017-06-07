اعتبر المحلل السياسي الكويتي، الدكتور مبارك القفيدي، أن ما يحدث لقطر من حصار سياسي واقتصادي واجتماعي من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، هو عملية محكمة لخنقها، زاعما بأنه تمهيدا لاجتياحها عسكريا، على حد قوله.

وقال “القفيدي” في تدوبنات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” إن ما يجري حالياً هو عملية محكمة لخنق دولة قطر أقتصادياً وسياسياً وأجتماعياً. كتمهيد للمرحلة الأخيرة وهي الأجتياح العسكري ومحاولة لفرض الوصاية بالقوة الأجبارية على دولة قطر, في هذا التحرك المدروس جيداً والمعد بطريقة محكمة في غرف مظلمة والذي جاء بمباركة أمريكية.!”.

إن ما يجري حالياً هو عملية محكمة لخنق دولة قطر أقتصادياً وسياسياً وأجتماعياً. كتمهيد للمرحلة الأخيرة وهي الأجتياح العسكري . ! — د.مبارك القفيدي (@mubarak_u77) June 6, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى أن “غزو دولة قطر ليس مستبعداً في ظل التواطؤ الأمريكي والتجاهل الدولي والخيار الأخير الأن اللجوء إلى قرار التدخل العسكري خلال الساعات القادمة .”

غزو دولة قطر ليس مستبعداً في ظل التواطؤ الأمريكي والتجاهل الدولي والخيار الأخير الأن اللجوء إلى قرار التدخل العسكري خلال الساعات القادمة .! — د.مبارك القفيدي (@mubarak_u77) June 6, 2017

وتابع قائلا: ” للأسف بعض حكومات دول الخليج هي تقوم على تنفيذ مشروع ترامب وهو بلاشك سيعزل من منصبه؛ وترامب ليس بربنا يا أمة النبي المبعوث”.

للأسف بعض حكومات دول الخليج هي تقوم على تنفيذ مشروع ترامب وهو بلاشك سيعزل من منصبه؛وترامب ليس بربنا ياأمة النبى المبعوث 🙏

الصحف الغربية ⭕ — د.مبارك القفيدي (@mubarak_u77) June 6, 2017

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