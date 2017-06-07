أكد الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي السعودي، حمزة بن محمد السالم، أن مقاطعة بلاده الاقتصادية لقطر لن تؤثر على قطر، لأنها لا تعتمد على المملكة كـ الإمارات، مشددا بأن المتضرر الاكبر هو المصدر السعودي، لأن قطر قادرة على أيجاد بديل للمملكة.

وقال “السالم” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” المقاطعة لقطر لاتؤثر فيها كثيرا،فهي لا تعتمد علينا كالامارات.ولا اعتقد شفاعة امريكية بل سيتركوننا حتى نتعب ونصلح،كما فعلوا مع هاتفليد وماكوي”.

المقاطعة لقطر لاتؤثر فيها كثيرا،فهي لا تعتمد علينا كالامارات.ولا اعتقد شفاعة امريكية بل سيتركوننا حتى نتعب ونصلح،كما فعلوا مع هاتفليد وماكوي — حمزة بن محمد السالم (@hamzamalsalem) June 6, 2017

وأضاف في رده على أحد المغردين بأن قطر تعتمد على المملكة في وارداتها الغذائية: ” اعرف لكن قطر قوية جدا ماديا بالنسبة لسكانها ومساحتها، تستطيع بسهولة وكلفة لا تشعر بها ان توجد البديل، فالذي سيتأثر هو السعودي المصدر لقطر.”.

اعرف لكن قطر قوية جدا ماديا بالنسبة لسكانها ومساحتها، تستطيع بسهولة وكلفة لا تشعر بها ان توجد البديل، فالذي سيتأثر هو السعودي المصدر لقطر. https://t.co/uYeViNEz1M — حمزة بن محمد السالم (@hamzamalsalem) June 6, 2017

وأوضح في رد آخر مستغربا قوله بأن قطر لن تتأثر اقتصاديا: ” ستلحق قطر كلفة مقطوعة لا تؤثر فيها،لكنها بعد ان تدبر البديل سيستمر الضرر على اقتصادنا الذي كان منتفعا من مشترياتها. نحن اوجدنا الحافز لذلك”.

ستلحق قطر كلفة مقطوعة لا تؤثر فيها،لكنها بعد ان تدبر البديل سيستمر الضرر على اقتصادنا الذي كان منتفعا من مشترياتها. نحن اوجدنا الحافز لذلك. https://t.co/MVVDpcbKIV — حمزة بن محمد السالم (@hamzamalsalem) June 6, 2017

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