أكد الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي السعودي، حمزة بن محمد السالم، أن مقاطعة بلاده الاقتصادية لقطر لن تؤثر على ، لأنها لا تعتمد على كـ ، مشددا بأن المتضرر الاكبر هو السعودي، لأن قطر قادرة على أيجاد بديل للمملكة.

 

وقال “السالم” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” المقاطعة لقطر لاتؤثر فيها كثيرا،فهي لا تعتمد علينا كالامارات.ولا اعتقد شفاعة امريكية بل سيتركوننا حتى نتعب ونصلح،كما فعلوا مع هاتفليد وماكوي”.

 

وأضاف في رده على أحد المغردين بأن قطر تعتمد على المملكة في وارداتها الغذائية: ” اعرف لكن قطر قوية جدا ماديا بالنسبة لسكانها ومساحتها، تستطيع بسهولة وكلفة لا تشعر بها ان توجد ، فالذي سيتأثر هو السعودي المصدر لقطر.”.

 

وأوضح في رد آخر مستغربا قوله بأن قطر لن تتأثر اقتصاديا: ” ستلحق قطر كلفة مقطوعة لا تؤثر فيها،لكنها بعد ان تدبر البديل سيستمر الضرر على اقتصادنا الذي كان منتفعا من مشترياتها. نحن اوجدنا لذلك”.

 

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