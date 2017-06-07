قال المغرد السعودي الشهير “مجتهد” ان “اكتشاف الإف بي آي لاختراق روسي لوكالة الأنباء القطرية سيكون مادة دسمة للإعلام الأمريكي ومن المتوقع أن يقلب الموازين”

اكتشاف الإف بي آي لاختراق روسي لوكالة الأنباء القطرية سيكون مادة دسمة للإعلام الأمريكي ومن المتوقع أن يقلب الموازينhttps://t.co/WB62RMR6wC — مجتهد (@mujtahidd) June 7, 2017

وأضاف في تغريدات تابعتها “وطن” من على حسابه في الموقع الإجتماعي “تويتر” ان “شبهة قوية على علاقة فريق ترامب بروسيا + اختراق روسي لوكالة الأنباء + تغريدات ترامب ضد قطر = شبكة واحدة ومؤامرة واحدة”

شبهة قوية على علاقة فريق ترامب بروسيا + اختراق روسي لوكالة الأنباء + تغريدات ترامب ضد قطر = شبكة واحدة ومؤامرة واحدة — مجتهد (@mujtahidd) June 7, 2017

وأشار المغرد الشهير الذي تصدق غالبا معلوماته الحساسة التي ينشرها إلى ان “أمريكا تترقب يوم الخميس حيث يتحدث “كومي” رئيس FBI الذي أقاله ترامب أمام لجنة الكونجرس ومن المتوقع أن يتسبب في تضييق الحصار على ترامب”

أمريكا تترقب يوم الخميس حيث يتحدث "كومي" رئيس FBI الذي أقاله ترامب أمام لجنة الكونجرس ومن المتوقع أن يتسبب في تضييق الحصار على ترامب — مجتهد (@mujtahidd) June 7, 2017

معقبا”: “إذا قال كومي كلاما خطيراعن علاقة ترامب بروسيا فستكون الفرصة قوية لأن تصبح تغريدته عن قطر والاختراق الروسي للوكالة جزء من تفاهماته مع روسيا”

إذا قال كومي كلاما خطيراعن علاقة ترامب بروسيا فستكون الفرصة قوية لأن تصبح تغريدته عن قطر والاختراق الروسي للوكالة جزء من تفاهماته مع روسيا — مجتهد (@mujtahidd) June 7, 2017

وشدد مجتهد على انه “لا يظهر لدى ولد زايد وولد سلمان أكثر مما فعلا، والوقت لصالح قطر خاصة بعد إعلان FBI الاختراق الروسي، ولذا فمن حماقة القطرين تقديم أي تنازلات”

لا يظهر لدى ولد زايد وولد سلمان أكثرمما فعلا، والوقت لصالح قطر خاصة بعد إعلان FBI الاختراق الروسي، ولذا فمن حماقة القطرين تقديم أي تنازلات — مجتهد (@mujtahidd) June 7, 2017

وقال أيضا: “بقي أمر واحد سيقصم ظهر ابن سلمان وابن زايد وهو أن تعلن FBI التنسيق الذي حصل بينهما وبين المخترقين الروس والذي يثبته استعداد وسائل إعلامهما للحدث”

بقي أمر واحد سيقصم ظهر ابن سلمان وابن زايد

أن تعلن FBI التنسيق الذي حصل بينهما وبين المخترقين الروس والذي يثبته استعداد وسائل إعلامهما للحدث — مجتهد (@mujtahidd) June 7, 2017

وختم قائلا: “مثلما تطوع ناس في FBI لتسريب فضايح ترامب مع الروس أسأل الله أن يسخر مثلهم لفضح علاقة ولد زايد وولد سلمان مع المخترقين الروس لتنهيهم بالكامل”

ومثلما تطوع ناس في FBI لتسريب فضايح ترامب مع الروس أسأل الله أن يسخرمثلهم لفضح علاقة ولد زايد وولد سلمان مع المخترقين الروس لتنهيهم بالكامل — مجتهد (@mujtahidd) June 7, 2017

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