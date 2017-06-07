قال المغرد السعودي الشهير “” ان “اكتشاف الإف بي آي لاختراق روسي لوكالة الأنباء القطرية سيكون مادة دسمة للإعلام الأمريكي ومن المتوقع أن يقلب الموازين”

وأضاف في تغريدات تابعتها “وطن” من على حسابه في الموقع الإجتماعي “تويتر” ان “شبهة قوية على علاقة فريق بروسيا + اختراق روسي لوكالة الأنباء + تغريدات ضد = شبكة واحدة ومؤامرة واحدة”

وأشار المغرد الشهير الذي تصدق غالبا معلوماته الحساسة التي ينشرها إلى ان “أمريكا تترقب يوم الخميس حيث يتحدث “كومي” رئيس الذي أقاله ترامب أمام لجنة الكونجرس ومن المتوقع أن يتسبب في تضييق الحصار على ترامب”

معقبا”: “إذا قال كومي كلاما خطيراعن علاقة ترامب بروسيا فستكون الفرصة قوية لأن تصبح تغريدته عن قطر والاختراق الروسي للوكالة جزء من تفاهماته مع روسيا”

وشدد مجتهد على انه “لا يظهر لدى ولد زايد وولد سلمان أكثر مما فعلا، والوقت لصالح قطر خاصة بعد إعلان FBI الاختراق الروسي، ولذا فمن حماقة القطرين تقديم أي تنازلات”

وقال أيضا: “بقي أمر واحد سيقصم ظهر ابن سلمان وابن زايد وهو أن تعلن FBI التنسيق الذي حصل بينهما وبين المخترقين الروس والذي يثبته استعداد وسائل إعلامهما للحدث”

وختم قائلا: “مثلما تطوع ناس في FBI  لتسريب فضايح ترامب مع الروس أسأل الله أن يسخر مثلهم لفضح علاقة ولد زايد وولد سلمان مع المخترقين الروس لتنهيهم بالكامل”

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