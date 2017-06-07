كشف المغرد “مجتهد الإمارات”، عن أن الإمارات هي المسئولة عن الفتنة بين المملكة العربية السعودية و قطر، مؤكداً أنّها هي المستفيدة الأكبر منها.

وكانت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر أعلنت فجر الاثنين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وطلبت من الدبلوماسيين القطريين المغادرة، وأغلقت المجالات الجوية والمنافذ البرية والبحرية مع الدوحة.

وقال “مجتهد الإمارات” إنّ مخطط شيطنة قطر بدأ كما فعلت قناة العربية مع مرسي، “ها هي تبدأ حربها الإعلامية على دولة قطر الشقيقة العربية بوق إعلامي”.

وفي سياق تعليقه على قرار الإمارات فرض عقوبات على المتعاطفين مع دولة قطر، بالسجن من 3 إلى 15سنة وغرامة 136 ألف دولار قال “مجتهد الإمارات: “التعاطف مع #قطر! ماذا عن جريمة التعاطف مع إيران ، كم سنة و كم الغرامة؟”.

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