كشف المغرد “مجتهد الإمارات”، عن أن الإمارات هي المسئولة عن الفتنة بين المملكة العربية السعودية و قطر، مؤكداً أنّها هي المستفيدة الأكبر منها.
وكانت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر أعلنت فجر الاثنين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وطلبت من الدبلوماسيين القطريين المغادرة، وأغلقت المجالات الجوية والمنافذ البرية والبحرية مع الدوحة.
وقال “مجتهد الإمارات” إنّ مخطط شيطنة قطر بدأ كما فعلت قناة العربية مع مرسي، “ها هي تبدأ حربها الإعلامية على دولة قطر الشقيقة العربية بوق إعلامي”.
وفي سياق تعليقه على قرار الإمارات فرض عقوبات على المتعاطفين مع دولة قطر، بالسجن من 3 إلى 15سنة وغرامة 136 ألف دولار قال “مجتهد الإمارات: “التعاطف مع #قطر! ماذا عن جريمة التعاطف مع إيران ، كم سنة و كم الغرامة؟”.
Also published on Medium.
تعليق واحد علي ““مجتهد الإمارات” يؤكد: الإمارات بدأت مخطط شيطنة قطر وهي المسئولة عن الفتنة”
مع أني سني وكنت أكره ايران حتى يوم قطع العلاقات مع قطر, اقولها وبكل ثقة, والله يا كلاب يالسعودية ويا الامارات ويا البحرين ويا مصر وياالأردن, والله ايران تسوى رؤوسكم, والله صرماية اي شيعة اشرف من رؤوس كل السنة في السعودية والامارات والبحرين والاردن ومصر.
والله أمنيتي أن تحتل ايران السعودية والامارت والبحرين ومصر وتحولها الى دول شيعية.
مهما فعل الشيعة من قتل وجرائم وتدمير في سوريا والعراق, لكنهم والله اشرف بميون مرة من الكلاب السنة في السعودية والامارات والبحرين ومصر والاردن. لم نرى أبدا شيعي يغدر بشيعي, الغدر والخسة والنذالة والقوادة والمنيكة هي صفات سعودية اماراتية بحرينية اردنية مصرية.