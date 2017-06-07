كشف المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة الليبية المنتهية ولايتها والتابعة لبرلمان طبرق الموالي للواء المتمرد خليفة حفتر، أحمد عز بوالخنه، أن السعودية اعترفت بشرعية مجلس نواب طبرق وحفتر.

وقال “بوالخنه” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” #الملك سلمان يبلغ سفير ليبيا لدي السعودية البدري بأن يعترف بالمشير حفتر قائدآ للجيش الليبي وان السعودية لاترى الشرعية الا في مجلس النواب”.

#الملك سلمان يبلغ سفير ليبيا لدي السعودية البدري بأن يعترف بالمشير حفتر قائدآ للجيش الليبي وان السعودية لاترى الشرعية الا في مجلس النواب — احمد عز بوالخنه (@bidarimov36) June 6, 2017

يشار إلى أن الدعم السعودي لحفتر مستمر منذ زمن، إلا ان المملكة تحاول ألا تظهر كثيرا بالصورة تاركة الامر برمته إلى الإمارات ومصر اللتين تصطفان بشكل علني وتقاتلان بجانب حفتر، في حين لم يظهر هذا الموقف العلني إلا بعد أزمة قطع العلاقات مع قطر.

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